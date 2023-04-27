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美公司擬造太空加油站 助衛星延長運行壽命

中央社／ 科羅拉多泉27日綜合外電報導

美國太空公司 Orbit Fab執行長告訴法新社，公司目標是生產太空「加油站」，希望他們的加油技術能使持續成長的太空衛星產業更加具永續性，同時增加獲利。

2018年共同創辦Orbit Fab的費伯（Daniel Faber）解釋，裝備在衛星上的太陽能板，通常可以為搭載的系統如攝影機和收音機等提供能量，卻無法幫助運行中的衛星調整位置。

年度太空產業聚會在科羅拉多州科羅拉多泉舉辦，費伯在會中告訴法新社：「（太空中）一切總是在飄移，因此你很快就不在你得待的位置了，這使得你需要不停調整，代表必須不斷使用推進燃料。」

衛星的壽命因此取決於能攜帶多少燃料，至少目前是如此。

費伯說，但「如果能在衛星於軌道上運行時補充燃料，就能阻止它們被廢棄」。由於衛星的製作和發射成本很高，他認為沒燃料就丟棄簡直是「瘋狂」。

費伯的公司打算把數個大型儲油槽送上太空軌道，每個儲油槽將可容納數噸燃料。然後較小、機動性較高的太空飛行器將在儲油槽和衛星間往返，就像機器人加油員一樣。

當被問到這個系統在軌道運行的風險，費伯坦言：「什麼風險都有可能發生。」但他保證在地面和軌道上進行大量測試後，「它會很安全」。

費伯表示，已有200至250顆衛星打算利用他公司的太空燃料補給系統。

這是一個極具發展潛力的市場，根據巿場分析機構歐洲諮詢（Euroconsult）統計，2022年至2031年間有多達2萬4500顆衛星計劃發射。

太空 加油站 美國

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