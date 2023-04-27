又是國民兵外洩機密 再爆美國監聽柏林

德國《時代周報》和德國電視一台ARD節目Kontraste看到一份據估計為美國秘密文件，該文件來自21歲的美國國民兵成員在網上洩漏的內容。兩家德媒評估，該文件是真實的，但最終的確認只能通過美國政府相關部門。據兩家德媒信息，德國安全部門正在處理此事。

該文件講述的是今年2月中國一個軍事代表團與德國國防部代表在柏林會晤一事。在中國國防部的官網上，能夠看到一條與此內容匹配的消息，題為「中國國防部派團赴歐洲舉行機制性對話磋商」，消息稱，中國國防部派團於2月16日至25日赴匈牙利、德國、歐盟和北約總部舉行磋商。

而《時代周報》和德國電視一台看到的這份文件，則講述說，德方向中國代表團表明，在北京變得更為開放透明之前，德方無法與其展開更進一步的軍事合作。

兩家德媒發表了這份文件的照片，是一張淺黃色的字條。其大意是：德國聯邦國防部政策部門負責人2月20日與中方代表在柏林舉行磋商。負責與中國國防部門聯絡的德方代表表示，德中同意在柏林的德國聯邦安全政策學院再次舉行聯合研討會，並爭取在為聯合國提供軍事支持上展開合作。

這份文件接著寫道：然而德方向中國代表團表明，在北京變得更為開放透明之前，無法進行更進一步的國防合作。情報稱：德方知曉，中國面對來自美國的沉重壓力，正在歐洲進行一場&「魅力攻勢」。德方也相信，拒絕與中國展開更多顯著的國防合作是與美國保持團結一致。情報還寫道：2020-2022年，德國國防部曾尋求與印度國防部建立類似的磋商，但未能實現。

「Top secret」？

而在這份文件的開頭，有字母縮寫TS，TS是Top Secret（最高機密）的縮寫。同時，還有字母縮寫SI，這是signal intelligence的縮寫，也就是電訊監控。另外一個出現的縮寫是FISA，據《時代周報》估計，這可能意味著該監控得到了美國一個特別法庭的准許。

據《時代周報》記者獲得的信息，這份文件中的一些描述與當時的那次會晤內容相吻合。此外，兩家德媒從德國政府圈中獲悉，2月德中的那次會晤後，德方還向美國大使館正式通報了這次會晤。《時代周報》估計，這張黃色字條上的內容有可能是美國外交渠道正式獲得的信息與情報監聽內容的混合。

德國電視一台的報道中寫道，該文件的棘手之處，與其說是內容，不如說是美國顯然仍在監聽德國政府部門。歐洲對外關系委員會的戈萊瑟（Gustav Gressel）向該台和《時代周報》表示：「美國人在這裡標注為最高機密的信息，其實通過給（柏林）學術與政治基金會打個電話、或者在（德國）國防部非常友好地詢問一下，就能獲得。」

德國電視一台報道說，這張黃色字條的內容在短時間內就已從網絡上消失。

呼籲要求美國政府澄清

據兩家德媒報導，柏林方面對此如何反應，將取決於美國政府就此作出的回應。德國電視一台評述說，德國政府清楚地知道，德國依靠著美國的情報信息，此外，鑑於烏克蘭戰爭，德方也嘗試盡可能不讓對美關系受到壓力。

《時代周報》引述德國政府圈中消息稱，美方是針對德國部委甚至內閣部長進行監聽，還是說美國國家安全局的全球監聽網絡中截獲了一條帶有秘密談話記錄的電郵，這兩者有區別。後者在情報術語中被稱為「副漁獲物」。如果是後者，那麼柏林的憤怒將明顯要小得多。

德國綠黨內政專家馮-諾茨（Konstantin von Notz）向《時代周報》表示，德國政府現在必須與美國政府就此對話並要求澄清。她同時引述2013年爆出美國國家安全局（NSA）對柏林進行竊聽之後時任總理梅克爾的話：「在朋友之間進行監聽是絕對不可以的。」

（時代周報、德國電視一台）

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