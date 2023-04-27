窮國無力應對暖化 研究人員曝阿富汗危機最嚴峻原因

地球越來越熱，窮國已無力招架。英國研究指出，氣候變遷讓熱浪屢屢突破紀錄後，受害最嚴重的都是屬於人口成長迅速但醫療資源不足的國家，其中包括阿富汗與瓜地馬拉等。研究人員呼籲各國政府對熱浪採取行動，如設置消暑中心。

熱浪衝擊各國

據《CNN》報導，布里斯托大學科學家分析超過60年溫度數據及氣候模型，計算往後發生前所未見極高溫發生的可能性以及可能發生的地點。結果發現，阿富汗、巴布亞紐幾內亞與中美洲，包括瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜，都是高風險熱浪發生地。

上述國家之所以對於高溫無力招架，原因包括人口快速成長及醫療與能源缺乏，導致無法有效應對極高溫現象。研究人員丹密契爾表示，「阿富汗的危機之所以最為嚴峻，不只是因為當地極可能出現高溫，還有該國目前正面對社會與經濟發展的發展難題，一旦高溫真的來到，立即會帶來許多問題。」

阿根廷飆攝氏10度高溫

今年3月，阿根廷部分地區測得溫度超過歷史均溫攝氏10度以上，4月亞洲多數地區高溫紀錄則不斷刷新。對此，倫敦帝國學院科學家弗里德里克奧托表示，「隨著世界持續燃燒石化燃料，熱浪與其他極端氣候事件只會更加劇烈。」

這次報告也指出，全世界沒有一處能免於高溫威脅，在分析的地區當中，有3成地區在1959及2021年之間都曾出現統計上難以置信的熱浪，而且科學家認為，沒有氣候變遷，上述事件幾乎不可能會發生。

高溫危機需急應對

據《第一郵報》報導，除了阿富汗，巴布亞紐幾內亞和中美洲部分地區，包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、哥斯大黎加與巴拿馬都可能會面臨極端熱浪的威脅。包括北京等中國部分地區、德國、荷蘭與比利時也都可能飆出高溫。

研究人員也呼籲各國政府要採取行動避免出現與極端溫度相關的死亡，例如針對戶外工作者設置消暑中心或減少工作時間都是解決方案之一。

本次研究結果刊登在《Nature Communications》期刊。



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