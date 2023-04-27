想解決對中邊境紛爭 不丹要先問印度

中國、印度與不丹的邊境問題複雜，不丹很難自己跟中國達成協議！外媒報導，夾在中國與印度之間的小國不丹一直想要跟中國解決邊境紛爭，但印度怕不丹模式會被中國套用，因此透過各種手段阻止不丹與中國達成協議。但隨著中國的影響力上升，三國的邊境問題已難繼續擱置。

不丹不想管印度

根據《英國廣播公司》報導，不丹首相策林近日接受比利時媒體專訪時表示，不丹雖然想要解決與中國的邊境問題，但這個問題非常複雜，印度一定會牽涉其中，可是隨著中國在全球的影響力漸增，不丹想要先跟中國解決邊境爭議，並增加與中國的經貿往來。不丹曾於1996年與中國幾乎完成協商，但因為印度介入而告吹。

不丹與中國的爭議邊境不長（約22公里），但中國與印度的邊境問題就十分複雜，印度也擔心不丹在中國施壓下妥協，進而讓中國要求印度比照不丹模式解決邊境爭議。

印方宣稱與中國接壤的3488公里仍有紛爭，但中國認為只有2000公里，兩國主要的紛爭地點是在喀什米爾東部的拉達克地區，目前主要由印度控制，但中國認為那邊是屬於中國的南西藏地區。

中印二國互動敏感

有不願具名的不丹專家直言，中國的經濟與軍事實力逐漸成長，不丹應該儘速與中國達成協議，對國家較有利，但印度在不丹也有數百名駐軍，表面上是協助訓練不丹軍隊，但也有與中國對峙的意味。中、印的邊境問題也是潛在的衝突火藥庫，雙方先前曾因此爆發衝突，雖然在雙方軍隊高層協商下衝突暫緩，但仍沒有完全解決。

中國媒體《環球時報》有社論提到，印度要小心西方創造中國與印度對立的氛圍。印度雖然與中國在邊境上有爭議，還禁止抖音在境內上架，甚至加入美國主導的四方安全對話（QUAD），但印度與中國都購買俄羅斯的石油，同樣不願譴責俄羅斯攻打烏克蘭，國際對於這兩個人口大國的互動都相當關注。

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