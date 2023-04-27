青少年成空汙受害者 歐洲每年奪千條命

改善空污刻不容緩！根據歐洲環境署報告指出，每年因為空氣污染造成18歲以下族群死亡人數超過千人。在降低整體空氣污染來到安全等級之前，透過監測學校附近的空氣品質是減少危害的方法之一。

PM2.5危害更嚴重

據《每日晨報》報導，歐洲環境署指出，雖然污染物的排放在近幾十年已經減少，但歐洲空氣污染仍處於危險等級，加上兒童與青少年屬於脆弱族群，每年死於空汙人數達1,200人。

從2022年初步資料發現，中東歐與義大利的PM2.5濃度最高，主因是家用或工業用途而燃燒煤等固體燃料造成。

歐洲環境署署長布魯寧克斯表示，「整個歐洲的空氣污染程度仍不安全，特別要關心我們的孩子，因為他們最容易受到空氣污染的影響。」

影響兒童肺部發展

據《歐洲通訊社》報導，短期暴露在二氧化氮與臭氧以及長期暴露PM 2.5都會影響兒童肺功能和發展，可能導致呼吸系統與心血管疾病及氣喘，後者影響歐洲9%青少年族群。

報告指出，2021年有超過9成的歐盟都市人口都曾暴露有害的空污環境之中，至於曾暴露在PM 2.5的比率更高達97%。

瑞典空氣最佳

分析發現，波蘭的新松奇、克羅埃西亞的斯拉沃尼亞布羅德與義大利的克雷莫納是歐洲空氣品質最差的地方，反觀葡萄牙的法魯與瑞典的優密歐及烏普薩拉是PM 2.5平均最低的歐洲城市。

歐盟稍早推出的零汙染行動方案目的是希望限制污染排放及降低空氣污染，預計到2030年因PM 2.5相關致死的人數，相較2005年要減少55%。

【更多精采內容，詳見 】