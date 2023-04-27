日本確定5/8降級COVID-19 邊境擬4/29提前鬆綁

日本政府厚生勞動省今天舉行厚生科學審議會的傳染病防疫會議，會中同意從5月8日起調降COVID-19等級，等同季節性流感。至於邊境管控措施，正朝提前於4月29日鬆綁進行協調。

日本產經新聞報導，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級相關，日本政府正協調將邊境管控措施從原訂5月8日提前到4月29日結束，主要著眼於日本在即將到來的黃金週長假與海外往來增加，因應各機場可能發生的擁擠狀況。

目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場等地提出陰性證明或接種3劑疫苗證明。如果確定終止相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本，將不再需要提出任何書面證明。

日本目前將COVID-19歸在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。季節性流感則屬第5類。

厚生科學審議會是厚生勞動大臣的諮詢機構，因此，在會中同意調降COVID-19等級至第5類後，厚生勞動大臣加藤勝信也正式決定依計畫在5月8日調降COVID-19等級。

加藤在記者會上說，雖然目前境內疫情呈確診病例數增加趨勢，但從病床使用率等數據來看，全國都呈現相當低的水準。

日本經濟新聞報導，COVID-19降級後，日本政府將無法再要求染疫者及密切接觸者隔離；而目前由公費負擔的病毒篩檢及門診費用，原則上將由染疫者等人自行負擔。

至於COVID-19疫苗接種部分，到2024年3月31日前仍可免費接種，之後則待政府進一步討論確定。現行每天公布新增確診病例數的做法，也將從5月8日起改為由指定醫療機構一週公布一次的「定點掌握」。

針對COVID-19防疫對策，屆時也不再有統一規範，改由業者及民眾自行判斷。日本自今年3月13日起已不再要求民眾戴口罩。