快訊

NBA／巴特勒再當英雄 熱火上演老八傳奇淘汰公鹿

很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

評／文資專家指台北探索館展示「指鹿為馬」 有待市府解決

日本確定5/8降級COVID-19 邊境擬4/29提前鬆綁

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省今天舉行厚生科學審議會的傳染病防疫會議，會中同意從5月8日起調降COVID-19等級，等同季節性流感。至於邊境管控措施，正朝提前於4月29日鬆綁進行協調。

日本產經新聞報導，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級相關，日本政府正協調將邊境管控措施從原訂5月8日提前到4月29日結束，主要著眼於日本在即將到來的黃金週長假與海外往來增加，因應各機場可能發生的擁擠狀況。

目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場等地提出陰性證明或接種3劑疫苗證明。如果確定終止相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本，將不再需要提出任何書面證明。

日本目前將COVID-19歸在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。季節性流感則屬第5類。

厚生科學審議會是厚生勞動大臣的諮詢機構，因此，在會中同意調降COVID-19等級至第5類後，厚生勞動大臣加藤勝信也正式決定依計畫在5月8日調降COVID-19等級。

加藤在記者會上說，雖然目前境內疫情呈確診病例數增加趨勢，但從病床使用率等數據來看，全國都呈現相當低的水準。

日本經濟新聞報導，COVID-19降級後，日本政府將無法再要求染疫者及密切接觸者隔離；而目前由公費負擔的病毒篩檢及門診費用，原則上將由染疫者等人自行負擔。

至於COVID-19疫苗接種部分，到2024年3月31日前仍可免費接種，之後則待政府進一步討論確定。現行每天公布新增確診病例數的做法，也將從5月8日起改為由指定醫療機構一週公布一次的「定點掌握」。

針對COVID-19防疫對策，屆時也不再有統一規範，改由業者及民眾自行判斷。日本自今年3月13日起已不再要求民眾戴口罩。

日本經濟 COVID-19 傳染病

延伸閱讀

沉迷電動宅男4優點成日本單身女性搶手貨：代表做事認真

2007年在緬甸遇害！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

奇奇蒂蒂80周年生日快樂！HAPPY 80 限定商品日本迪士尼登場

入境日本免疫苗證明可望提前 林氏璧解讀是這原因

相關新聞

俄羅斯一架米格31戰機起火墜毀！2飛行員彈跳逃生

俄羅斯一架米格（MiG）-31戰機26日在北方莫曼斯克（Murmansk）進行例行訓練時，突然起火並墜落湖面，但兩名飛行...

2007年在緬甸遇害！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

日本攝影記者、50歲的長井健司（Kenji Nagai）2007年在緬甸採訪「番紅花革命」時中槍身亡，其家人近日發布他生...

吃這頓飯要夠大咖 白宮國宴集合南韓大老闆

美國總統拜登伉儷周三（26日）傍晚在白宮以國宴款待來訪的南韓總統尹錫悅，南韓知名企業多位大老闆應邀出席。宴會集合了三星電...

美孤立俄國波及全球 陸乘機拉攏南方世界

俄烏戰爭發展至今，有可能成為美國和中國大陸國際影響力分水嶺。英國金融時報首席外交事務專欄作家拉克曼（Gideon Rachman）指出，全球南方世界不滿美國和西方國家對俄實施制裁，卻製造食物和能源價格飛漲等問題；也有人擔心在與美方有關的地緣政治爭端站錯邊，其美元資產有可能像俄國一樣被凍結，這使大陸乘機鼓吹多用人民幣進行貿易。

納粹大屠殺最高齡罪犯 等待上訴結果前102歲過世

英國廣播公司（BBC）報導，前納粹集中營警衛舒茲因為共謀犯下戰爭罪，去年遭判5年有期徒刑，成了最年長的納粹大屠殺（Hol...

美國銀行危機、債務違約風險：拜登的經濟難關

「經濟困鬥的陰影，再次挑戰尋求連任的拜登。」4月25日拜登宣布角逐連任美國總統，然而目前的拜登政府依然如2022年期中選舉之時面臨經濟困鬥，3月矽谷銀行（SVB）倒閉後的連鎖效應、到如今第一信貸銀行的危機未解，都形同在本就受高通膨所苦的美國經濟雪上加霜，加劇市場不安。另外美國政府也即將在2023年夏季面臨債務違約的風險，提高債務上限迫在眉睫，然而民主黨與共和黨在國會再因是否因應削減公共開支，陷入討論僵局，種種經濟問題再次挑戰著尋求連任的拜登政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦