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拜登警告北韓 動用核武將是政權末日

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拜登警告北韓 動用核武將是政權末日

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）。華盛頓記者張文馨／攝影

美國總統拜登26日在白宮與來訪的南韓總統尹錫悅舉行記者會，為強化美韓在朝鮮半島的核威懾能力，雙方成立「核諮商小組」，分享情報並協調行動，拜登說，若北韓美國或盟友動用核武，將導致政權覆滅。

此外，拜登說，兩人今日討論促進台灣海峽的和平穩定，並確保在南海等其他海域的自由航行。

拜登表示，美韓共同防禦條約堅定如鐵，包含面對核威脅時擴大威懾的承諾；面對北韓不斷增加威脅，並持續公然違反聯合國的制裁，這點尤為重要。

尹錫悅表示，他與拜登決定大幅強化對嚇阻北韓核子與飛彈威脅的力度，談定在北韓發動核子攻擊時，立即啟動雙邊總統協商管道，承諾動用包含美國核子武器在內的力量，迅速、壓倒性且果斷地反映。

尹錫悅表示，美國將持續且常態在朝鮮半島部署戰略武器與裝備。

此外，美韓26日發布的華盛頓宣言指出，美國承諾，將依據核態勢評估的聲明政策，就在朝鮮半島動用核武的可能性，盡全力和南韓磋商；南韓則重申，遵守反核擴散條約的長期承諾。

根據華盛頓宣言，美韓成立「核諮商小組」，分享情報，討論並執行結合南韓傳統武力與美國核能力的聯合行動，兵推以應對可能的核子危機。

拜登表示，針對北韓不斷升高的核武威脅，華盛頓宣言是審慎回應；北韓發動核武攻擊，無論是針對美國、盟友或夥伴，都是不可接受的，只要北韓採取類似行動，就會導致政權覆滅。

拜登表示，他身為三軍統帥，掌握動用核武的絕對權力，他也說，會在適當時機與盟友協商。

拜登表示，美國不會在朝鮮半島部署核武，但會派遣核子潛艦到港訪問。

此外，拜登表示，美國在本土製造晶片，為的是不要讓美國位居供應鏈末端，並非存心傷害中國大陸；本土製造晶片的做法造成美國與南韓的就業機會增加，這是雙贏局面。

拜登補充，針對特定用於核武等其他軍事武器的先進晶片，美國不會賣給中國大陸，也不會出口到其他國家。

南韓總統尹錫悅。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（前排左）對美國是訪問，美國總統拜登（前排右）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（前排左）對美國是訪問，美國總統拜登（前排右）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（右二）夫婦與南韓總統尹錫悅（左二）夫婦在白宮南面陽台揮手。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（右二）夫婦與南韓總統尹錫悅（左二）夫婦在白宮南面陽台揮手。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（前排右）造訪白宮，美國總統拜登（前排左）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（前排右）造訪白宮，美國總統拜登（前排左）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（左）對美國是訪問，美國總統拜登（右）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（左）對美國是訪問，美國總統拜登（右）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（左）歡迎南韓總統尹錫悅（右）來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（左）歡迎南韓總統尹錫悅（右）來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（右）對美國是訪問，美國總統拜登（左）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅（右）對美國是訪問，美國總統拜登（左）在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登歡迎南韓總統尹錫悅來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登歡迎南韓總統尹錫悅來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（右）歡迎南韓總統尹錫悅（左）來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登（右）歡迎南韓總統尹錫悅（左）來訪。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影
南韓總統尹錫悅對美國是訪問，美國總統拜登在白宮南草坪舉行歡迎儀式。華盛頓記者張文馨／攝影

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