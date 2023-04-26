倫敦金融業重量級人士畢雪夫辭世 享壽81歲

倫敦金融業重量級人物畢雪夫爵士（Sir Win Bischoff）在本周辭世，享壽81歲，他曾率領多家英美金融機構度過全球金融危機，也曾任花旗集團（Citigroup）和駿懋銀行集團（Lloyds）董事長。

畢雪夫的家族成員26日表示，畢雪夫本周因為自然因素辭世。畢雪夫生前是倫敦金融業最具影響力的重量級人士之一，還擔任過施羅德投資（Schroder）的執行長。

畢雪夫從小在飽受戰亂的德國長大，之後舉家遷往南非約翰尼斯堡，當時適逢南非實施種族隔離。畢雪夫赴美就讀紐約大學（NYU），並在當時的大通曼哈頓銀行展開銀行生涯。他1984年回到倫敦，獲任命為施羅德的執行長，當時年僅42歲。

畢雪夫對倫敦金融業貢獻良多，他在2009~2014年間擔任駿懋董事長，致力率領駿懋擺脫英國政府紓困案帶來的後遺症。之後畢雪夫轉任摩根大通證券英國部門的董座，任職長達七年。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中說：「畢雪夫爵士是金融業的巨人」，更是金融危機期間極為重要、沉著冷靜的領袖。

駿懋執行長則說：「畢雪夫爵士是金融服務業的楷模，也是本集團有史以來舉足輕重的一號人物。他在銀行治理和其他事業部門發揮特有的影響力，而且每一步決策考慮周到，這有助金融業朝更具韌性，永續及多元包容的方向發展。」