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歐洲陽光頻露臉 太陽能發電成長兩倍

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
歐洲觀測到的陽光天數已經大幅增加。(Photo by Adam Greig on Flickr used under Creative Commons license)
歐洲觀測到的陽光天數已經大幅增加。(Photo by Adam Greig on Flickr used under Creative Commons license)

歐洲日照時數持續增加挹注綠能。由於近年來歐洲各地陸續傳出陽光露臉、高溫天數比往年更多，也間接讓當地的太陽能發電成長，新裝太陽能發電容量已成長了兩倍。

史上第二高溫一年

據《德國之聲》報導，2022年是歐洲有史以來第二高溫的一年，哥白尼氣候變化服務主管布諾坦普表示，「不論溫室氣體濃度、極端溫度、野火和降雨等方面又是破紀錄的一年。這些都對整個歐洲大陸的生態系統產生明顯影響。」

研究指出，歐洲太陽輻射已來到40年來最高，代表陽光出現時數穩定增加、雲量則在減少。去年當地陽光出現時數比平均多出130小時，也造成乾燥氣候及乾旱延長現象出現。

有助太陽能發電

不過，陽光露臉也有利大陽能發電，該機構指出，多數歐洲的太陽能增幅都大於正常值，智庫Ember表示，歐洲太陽能發電佔比已從2021年的6%增加到7.3%。對此，布諾坦普表示，「即便如此，歐洲在可再生能源方面能否實現自給自足，絕大多數取決於安裝容量而非氣候。」

SolarPower Europe稍早也指出，27個歐盟會員國在2022年新裝太陽能發電容量為41.4GW，增幅是過去2年的兩倍。該組織主管艾克表示，「去年是太陽能破紀錄的一年，除了傳統太陽能大國西班牙與德國外，整個歐洲發展都在擴張。」他也指出，日照時間增加雖有助於太陽能產業成長，但快速成長還有其他因素，例如發電技術效率提升與總體成本降低，以及外界對太陽能潛力和技術的認同程度也在提升。

德國、荷蘭日照增加

據《華盛頓郵報》報導，歐洲上空的高壓區去年持續存在，因此造成晴天增加。歐洲在2022年的日照時數比平均多約130小時。從 1983年到2012年，當地平均日照時數約為2,335小時。該機構報告指出，德國、荷蘭和比利時及包括波士尼亞、塞爾維亞和保加利亞等地日照時數增幅最大。

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太陽能發電 高溫

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