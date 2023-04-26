快訊

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

羽球亞錦賽／挑戰第3冠開紅盤 戴資穎直落2闖關

不到一個月！顏寬恒上月底天價交保 中檢今貪汙起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

節目發言惹議 陸駐法大使盧沙野：一貫尊重各國主權獨立和領土完整

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸駐法國大使盧沙野。路透 / Panoramic
中國大陸駐法國大使盧沙野。路透 / Panoramic

中國大陸駐法國大使盧沙野日前上節目受訪時表示，蘇聯解體後獨立的14個「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引來歐盟和部分歐洲國家反彈。中國大陸駐法國大使館推特24日發布了盧沙野的個人聲明，表示他見過了法國外長辦公室主任，並重申「中國在有關問題上的立場沒有變化」。

根據使館發布的簡體中文推文，盧沙野表示他很高興在當天下午會見法國外長辦公室主任瓦希（Luis Vassy），「這一會見是數日前安排好的，我們就落實馬克宏總統訪華成果進行了交流，也談到了近期的輿論風波，我重申了中國在有關問題上的立場沒有變化」。

盧沙野指出，「中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。關於烏克蘭問題，中方的立場同樣是一貫的、明確的，願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機做出自己的貢獻」。

此前新聞報導，中國大陸駐法國使館25日以發言人名義發布新聞稿稱，盧沙野關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達，各方不應過度解讀。法國世界報英文版報導，法國總統馬克宏對此表示，「用這些術語講話不是外交官的工作」，他也完全支持歷史與邊境的理解受到攻擊的國家。

法國 蘇聯 盧沙野

延伸閱讀

法國人也不挺馬克宏！長居台灣十餘年的她這麼說

盧沙野稱中國人決定台灣命運 游錫堃：活在專制體系

陸駐法大使盧沙野質疑主權論 令中歐關係再受「刺激」

【Daily Podcast】福斯新聞主播卡爾森離職風波／印度人口將在本週超越中國？／中國稱盧沙野爭議言論是個人觀點／蘇丹同意停火72小時

相關新聞

節目發言惹議 陸駐法大使盧沙野：一貫尊重各國主權獨立和領土完整

中國大陸駐法國大使盧沙野日前上節目受訪時表示，蘇聯解體後獨立的14個「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引來歐盟和部分...

英富豪求情也沒用！新加坡男走私1公斤大麻 如期遭處決

無視國際社會要求廢死呼籲，新加坡當局今天稍早已對一名46歲男子執行死刑，該名男子因走私1公斤大麻，遭到判處絞刑。

經濟未爆彈：拜登挑戰連任，但銀行危機與債務違約風險怎解？

「經濟困鬥的陰影，再次挑戰尋求連任的拜登。」4月25日拜登宣布角逐連任美國總統，然而目前的拜登政府依然如2022年期中選舉之時面臨經濟困鬥，3月矽谷銀行（SVB）倒閉後的連鎖效應、到如今第一信貸銀行的危機未解，都形同在本就受高通膨所苦的美國經濟雪上加霜，加劇市場不安。另外美國政府也即將在2023年夏季面臨債務違約的風險，提高債務上限迫在眉睫，然而民主黨與共和黨在國會再因是否因應削減公共開支，陷入討論僵局，種種經濟問題再次挑戰著尋求連任的拜登政府。

日本民間企業白兔號失聯 執行長：研判已墜毀

日本新創公司ispace今天證實，他們拚成為全球首個登月民營公司的壯舉，已在「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-RMi...

美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係

美國國防部最近外洩的機密文件顯示，美方一直在蒐集盟邦南韓的情報，南韓總統尹錫悅在獨家專訪告訴美國NBC新聞，此事不會影響...

19國齊聚哥倫比亞 解決委內瑞拉難題

委內瑞拉內亂問題複雜，且影響廣大，各國齊聚哥倫比亞試圖找出解方。哥倫比亞政府25日舉辦鄰國委內瑞拉內亂的研討會，現場有19個國家與會，其中也包括美國。由於委內瑞拉內亂牽涉代理人戰爭與難民，各國都相當關注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦