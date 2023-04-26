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極端氣候因素 影響亞洲股市與經濟

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
亞洲溫度持續上升，對於性命與財產都將帶來損失。(Photo by Rexness on Flickr used under Creative Commons license)
亞洲溫度持續上升，對於性命與財產都將帶來損失。(Photo by Rexness on Flickr used under Creative Commons license)

極端氣候打亂食物供應，股市也跟著受害。金融分析公司指出，受到氣候變遷加劇天災規模更激烈以及不穩定後，造成供需預測也更難精準掌握。

暴雨讓工廠停擺

據《The Edge Markets》報導，澳洲礦業公司紐克雷斯特本月因為氣旋襲擊西澳海岸，造成黃金礦坑關閉導致該公司股價大跌，暴雨與洪水更迫使其他礦業公司煤礦生產也受阻。至於今年2月印度出現世紀罕見高溫，隨後並傳出牛隻死亡數量激增，使當地產乳量罕見下滑，隨著未來仍會出現高溫及夏季需求增加，讓當地帕拉格牛奶食品等業者股價也跟著上漲。

金英證券分析師吉格爾沙阿表示，「由於氣候多變，讓預測需求和產出趨勢並進行行業或股票預測變得複雜，如果這種情況不受控制，農業和食物鏈將面臨重大威脅。」

亞洲高溫仍持續

近來預期聖嬰現象可能會造成亞洲與澳洲未來迎接更熱的天氣，泰國農業公司與飲料商公司的股價也頓時成為寵兒。彭博資訊分析師錢杜卡指出，「今年可能的聖嬰現象恐會導致季風降雨不足而阻礙農作物生產。」

據《艾菲通訊社》報導，今年4月是泰國最熱、最乾燥的月份，由於氣溫已飆升至危險程度，政府當局緊急呼籲兒童、老人和病人等族群小心，防止出現健康併發症。除了氣候變遷的影響外，預計未來幾個月東南亞還將受到聖嬰現象影響，導致降雨減少和溫度升高。

政府率先因應

菲律賓總統小馬可仕表示，他已下令各部門和政府機構設法降低聖嬰現象的影響，避免農作物因缺水而受損。去年10月，聯合國和紅十字會在報告中指出，由於氣候變遷，未來熱浪將更加頻繁、激烈和致命。

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