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19國齊聚哥倫比亞 解決委內瑞拉難題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
哥倫比亞25日舉行委內瑞拉研討會，希望邀集各國討論如何解決委內瑞拉問題。（Photo from @infopresidencia via Twitter）
哥倫比亞25日舉行委內瑞拉研討會，希望邀集各國討論如何解決委內瑞拉問題。（Photo from @infopresidencia via Twitter）

委內瑞拉內亂問題複雜，且影響廣大，各國齊聚哥倫比亞試圖找出解方。哥倫比亞政府25日舉辦鄰國委內瑞拉內亂的研討會，現場有19個國家與會，其中也包括美國。由於委內瑞拉內亂牽涉代理人戰爭與難民，各國都相當關注。西方較支持反對派瓜伊多，但中國、俄羅斯與拉美國家較支持馬杜羅政府，各國意見仍僵持不下。

邀集各國討論解方

根據《半島電視台》報導，哥倫比亞總統佩卓於首都波哥大舉行研討會，希望能找各國討論如何解決委內瑞拉的政治僵局，目前委國分裂為反對派瓜伊多政府與執政黨馬杜羅政府，雙方背後都有不同勢力支持。

此次研討會共有19國代表參與，包括美國、歐盟、巴西、西班牙、英國與阿根廷等，希望能讓委內瑞拉內亂雙方進行對話，雙方過去曾於墨西哥進行交涉，但談判在去年12月中斷。委內瑞拉雙政府都沒有派員參加此次研討會，反對派雖表達支持，但黨內派系質疑哥倫比亞並未真心想要協調。

反對派面臨分裂危機

西方國家多支持瓜伊多的反對派政府，瓜伊多甚至曾到美國國會進行演說，但中國與俄羅斯比較支持馬杜羅的左派政府，而近來拉美許多國家都是由左派上任，包括巴西的魯拉、智利的波里克與哥倫比亞的佩卓，也讓瓜伊多政府中有人擔心哥倫比亞若要出面協調紛爭，恐對反對派不利。

此外，瓜伊多也面臨反對派分裂的困境，他組成的政府去年還遭到反對派自己人解散，但瓜伊多本人不願承認此次解散有效。

委國政經高度動盪

委內瑞拉自2018年選舉，反對派指控馬杜羅政府操作選舉後，就持續面臨分立政府的困境，此外，國內通膨非常嚴重，《聯合國難民署》提到，政治紛爭、經濟衰退導致該國許多民眾成為難民，也讓其他國家感受到壓力，但各國在研討會上仍未獲得結論。

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委內瑞拉 哥倫比亞

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