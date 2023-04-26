日本ispace登月未成 疑登月艙減速燃料用盡墜落

日本太空新創公司ispace登月艙今天失聯，宣告民間企業首度登月任務「失敗」。根據分析，登月艙著陸前雖姿態正常，但用來減速的燃料用盡造成降落速度急速上升後失聯。

因此，登月艙有可能在與月表撞擊時，機體嚴重損壞。

綜合日本經濟新聞、產經新聞、讀賣新聞等日媒報導，ispace登月艙是在2022年12月由美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭搭載升空，經過約4個半月的太空旅行抵達月球，並在日本時間今天凌晨12時40分左右，從距月表約100公里上空進行著陸任務。

根據原先計畫，如果降落過程一切順利，應該能在開始著陸的1小時後，也就是日本時間今天凌晨1時40分左右登陸月球表面。

不過，ispace表示，原本到著陸前都可以跟登月艙建立通訊，但之後就突然中斷；位於東京都內的管制中心雖嘗試恢復通訊，但最後不得不放棄。

登月艙失聯時間幾乎與原本預訂著陸時間相符，根據截至目前為止的分析，登月艙雖然當時已跟月球表面垂直、呈現最終著陸狀態，但已知用來減速的燃料用盡造成降落速度急速上升後就失聯。

登月艙上搭載了包括日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等開發的小型機器人在內共7件物品，如果成功著陸的話，可讓機器人進入月表進行動作確認及蒐集月表數據。

ispace預計2024年及2025年分別進行第2次及第3次的登月艙升空計畫，將活用這次所獲得的知識，未來目標希望能透過月表定期運輸服務獲取收益。

ispace執行長（CEO）袴田武史今天在東京都舉行記者會說，直到今天上午8時止都未能與登月艙建立通訊，「無法達成登陸月球表面」。

至於預計2024年後二度讓登月艙升空一事，袴田說，「我認為這次的經驗對提升著陸能力的成熟度來說，是很重要的一步」，強調這次到著陸前所取得的數據是非常重要的成就，對邁向下次任務是重要一步。