法國人也不挺馬克宏！長居台灣十餘年的她這麼說

「歐洲要避免因台灣被捲入美中衝突」，在全球進入美中兩強競逐的結構性衝突下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪中的一席話，吹皺全球一池春水。西方多國政界學者紛紛為文抨擊馬克宏，一位在台長居十餘年法國人也認為馬克宏的涉台輿論「太過分」，過度向中國拍馬屁的行為，讓這趟訪中行顯得「沒頭沒尾」。

馬克宏訪中行期間的言行引發爭議，特別是「歐洲要避免因台灣被捲入美中衝突」、「應戰略自主」一席話，讓自己身陷批評，就連國內的民眾也不埋單，認為馬克宏相關言論「真的太過分了」。

長居台灣十餘年的法國人季茱莉（Julie Couderc）說，法國對台灣的態度至今仍未明朗，「我當然聽到這些話（馬克宏的涉台言論）就會覺得很生氣，」因為這些話不是在對的地方，也不是在對的時間點說的。

擁有法國蒙彼利埃第一大學法律系和第三大學外國語文系學士、文化學研究所華人世界組碩士的季茱莉，過去也曾攻讀台大國發所博士，不但中文流利，對兩岸關係也頗有研究。因為這層關係，她比多數西方面孔，更能理解台灣所面對的挑戰；相對台灣人自己，她更知道台灣自身的優勢在哪裡，過去也經營個人YouTube頻道，介紹台灣的美好。

圖／季茱莉長居台灣十餘年，不但中文流利，對兩岸關係也頗有研究。季茱莉提供

馬克宏拍馬屁，防止中國軍援俄羅斯

季茱莉坦言，如果單論法國一般民眾，「可能很多人不了解台灣，不知道台灣在哪裡，因為台灣在國際上沒有一個很明確的位置。」但她想強調的是，馬克宏近來的涉台言論，「其實是會讓法國人生氣的」，因為馬克宏不論在國內政策、對外政策都累積了很多錯誤，「講的話很多都是很白痴的。」

但另一方面，也必須了解馬克宏講這些話的脈絡。因為馬克宏這次訪中，首要目標就是要求中國不要軍援俄羅斯，不要再深化與俄羅斯的關係，因此才需要「拍中國馬屁」，但如果他的目標是要求中國不要給俄羅斯武器，卻講了這些不妥的涉台言論，「這真的是一個很不聰明的策略。」

不過塞翁失馬，焉知非福，歷經馬克宏的「棄台論」風波，反而推升國際對台灣的認識程度，「現在大家都知道台灣在哪裡，每次有這樣的狀況，就會讓很多人覺得，原來台灣是這樣的。」季茱莉發現，「台灣」在法國不再是多數人不懂的陌生單字。

「如果看法國的媒體、電視台，或一些學者跟國會議員等等，他們這次也都站了出來，不斷討論台灣這項議題。」如同去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國在台灣周邊秀肌肉，大批法國媒體報導一樣，「其實它是不好的事情，但讓台灣變得越來越紅，所以這有點好笑。」

至於馬克宏強調的「歐洲應戰略自主」理想，季茱莉觀察，在俄烏戰爭之後，現在許多歐洲學者都說，歐洲迫切需要美國的幫忙，「我們不能有兩個面孔，一方面支持美國，但另一方面又跟美國不一樣。」凸顯馬克宏強調的戰略自主，在歐洲確實已非主流聲浪。也有相當一部分的學者紛紛強調台灣在半導體供應鏈上的重要性，呼籲法國政府公開對台表示支持，但這個支持不是支持「台灣獨立」，而是支持台海維持現狀。

長居台灣十餘年，季茱莉用自身的觀察強調，「台灣真的是一個國家」，呼籲更多西方人士多來台灣看看，了解一下兩岸關係，「這是兩個不同的地方，有不同的文化、人民與制度，一個是共產黨，一個是民主國家，」就她本人而言，當然很希望法國明確支持台灣。

圖／馬克宏訪中後，發表如「歐洲要避免因台灣被捲入美中衝突」、「應戰略自主」等言論，引起眾人議論。取自中國人民政府網

歐洲不該只拿不給，應站出來反中武力脅迫

儘管如此，法國要明確挺台仍須考量國際安全等現實因素，「現在馬上支持台灣，說實話有點難，」但法國可以做的，是明確反對中國透過武力脅迫台灣，應該站出來跟中國說，「我們不是在一個戰爭的世界」。另外歐洲也可以支持台灣在諸如WHO等國際組織中，有一個明確的位置，而非讓台灣被完全排除在外。

「你知道嗎，我現在很不喜歡的事情，是歐洲只會拿卻不會站出來支持台灣。」季茱莉回憶新冠肺炎在歐洲大爆發的初期，是台灣先給了歐洲口罩，甚至汽車、手機裡的晶片，大多也都從台灣來的，「你看你拿這麼多，但你不會站出來支持台灣；就算不支持台灣，但也應該站出來反對中國（武力脅迫）。」

由於總統蔡英文過境美國時，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會見，引起中國不滿，再度台海局勢緊張。季茱莉說，當時她人在韓國，許多在法國的親友紛紛來訊關心說：「所有法國媒體都報導，中國要攻擊台灣了！」她一一向親友說明，報導太過誇張，「這邊沒什麼緊張的狀況。」

季茱莉也認為，雖然習近平跟普丁一樣都有問題，但習近平重視經濟，「如果攻擊台灣，會有其他國家來幫忙，特別是美國，那會產生很多問題。」

她說，在台灣生活期間，完全沒有因為近來的兩岸局勢而感到緊張，「其實台灣人有點像韓國人」，中國突然發動攻擊的可能性，始終存在多數民眾的心中，「一直有被威脅的感覺，所以就變成一個很自然的東西，」就連這樣的心理狀態，也慢慢融入這位外新台灣人的內心深處。

（本文出自2023.4.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）