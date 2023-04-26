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日本民間企業白兔號失聯 執行長：研判已墜毀

中央社／ 東京26日綜合外電報導
圖為「白兔-R」M1登月艙的模型。歐新社
圖為「白兔-R」M1登月艙的模型。歐新社

日本新創公司ispace今天證實，他們拚成為全球首個登月民營公司的壯舉，已在「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-RMission 1）失去聯繫後宣告失敗，研判白兔號很可能墜毀月球表面。

綜合法新社與路透社報導，無人駕駛的白兔號原本預計在夜間登陸月表，但原訂登陸時間過去25分鐘之後，ispace仍無法與白兔號建立聯繫，研判最大的可能是已經墜毀。

ispace透過聲明說：「研判登月艙最後在月表發生硬著陸的可能性很大。」

ispace表示，公司工程師正努力查明失敗原因。

ispace執行長兼創辦人袴田武史在公司直播影片中表示：「我們失去通訊，所以推測我們未能完成登陸月表。」東京的任務控制工程師持續試著重新聯繫白兔號。

袴田說：「雖然我們並不預計於這次完成降落，不過我們認為在獲得了大量數據和經驗之後，此次任務的意義已充分實現。」

袴田說：「我們的工程師會持續調查情況。目前我能說的是，我們對於能在任務1達成這麼多事感到非常自豪。」

他補充說：「重要的是把這些知識和教訓反饋給任務2和未來的任務。」

他表示，ispace目前正在展開另外兩次登陸月表的嘗試，這次的失敗不會改變這一點。

白兔號去年12月由美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭搭載，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，原預定日本時間26日凌晨1時40分左右登陸月球。

目前僅美國、前蘇聯和中國在月球上實現太空船軟著陸，印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。

日本 美國 太空

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