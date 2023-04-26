蘇丹實驗室遭占領！WHO警告：恐爆發「生化危機」

世界衛生組織（WHO）25日警告，旗下一間位在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的生物實驗室，遭到蘇丹內戰的交戰方佔領，有可能導致生化危機。

世衛組織駐蘇丹代表阿比德（Nima Saeed Abid）25日在日內瓦透過視訊召開記者會說，由於一間實驗室遭到佔領，有「很高的風險」發生生化危機。

阿比德說，「這極為危險，因為實驗室內有脊髓灰質炎（病毒）樣本，有麻疹（病毒）樣本，有霍亂（弧菌）樣本，因此存在巨大的生物風險。」

世衛組織在給CNN的一份聲明中說，經過培訓的實驗室技術人員無法進入蘇丹的國家公共衛生實驗室獲取材料，且實驗室已經停電，代表「無法妥善管理儲存在實驗中用於醫療目的的生物材料」。並補充說，停電也意味著血袋存貨有變質的風險。

根據世衛最新數據，蘇丹政府軍和蘇丹快速支援部隊（RSF）15日爆發戰鬥以來，已造成至少459人死亡、4072人受傷。衝突使醫院和其他基本服務陷入癱瘓，許多人被困在家中，食物和水的供應日益減少。

在美國國務卿布林肯24日宣布蘇丹交戰雙方同意提火72小時後，英國、法國、南韓等主要國家皆已抓緊時間，紛紛撤出大使館，進行撤僑。一名了解相關行動的美國官員透露，白宮正考慮一項派遣美軍前往蘇丹港，協助美國公民撤離。