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日本自民黨青年局組團訪台 將拜會正副總統

中央社／ 東京25日專電

日本自民黨青年局局長鈴木憲和預計5月3日率團訪台，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並前往高雄參觀前首相安倍晉三銅像及前首相中曾根康弘左營故居。

鈴木憲和今天在自民黨黨部召開記者會宣布5月3日至7日率團訪台，將晉見蔡總統、賴副總統，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等。一行人將參訪台北市、新北市及高雄市，並與三三會青年部、救國團交流。

自民黨青年局訪台團由局長鈴木憲和眾議員擔任團長，成員包括眾議員藤原崇、參議員佐藤啟、眾議員中曾根康隆、眾議員西野太亮、眾議員山口晉，以及日本青年會議所（JC）會長麻生將豊及幹部共12人。

一行相當關注明年初總統大選，除了與民進黨總統候選人賴清德見面，也將與可能代表國民黨參選的新北市長侯友宜見面。訪團計劃搭乘高鐵前往高雄市，參觀安倍晉三銅像，以及中曾根康弘位於左營的故居。

訪團當中，山口晉的妻子是在日僑領「全台灣日本連合會」會長趙中正之女；中曾根康隆是中曾根康弘的孫子；佐藤啟則是去年7月8日安倍晉三到奈良輔選的對象，安倍當天遇刺身亡。

日本民眾4月底至5月初之間過通稱為「黃金週」的長假，自民黨青年局去年5月黃金週連假也率團訪台，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後日本國會議員的訪台首團，但在台期間因團員西野太亮染疫，當時的局長小倉將信、山口晉因與西野同車而無法晉見蔡總統。

山口今天表示，會把握這次機會好好與蔡總統交換意見。西野表示，因為自己染疫造成大家困擾，感到很抱歉，這次要帶著「雪恥」的心情完成訪台任務。

前青年局長小倉將信訪台後不久就受延攬入閣，擔任少子化大臣。接任局長的鈴木今年就任以來積極參加駐日代表處舉辦的活動，今天記者會中，他特別亮出3月初參加台日「漫畫之絆」色紙展（漫畫家簽名留言板展）獲贈的台灣漫畫家阮光民手繪圖及寫有「感謝」兩字的文件夾。

外交部今天表示，台日交流頻繁、互動密切，彼此為共享自由、民主、人權等普世價值的重要夥伴。此次自民黨青年局組團訪台，彰顯對台灣堅定支持與重視，此行將有助提升台日間的實質合作關係。

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