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德國數字化部：5G網路不事先排除特定製造商

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德國自民黨22日作出決議，認為應禁止華為這樣可能受到專制政權影響的企業參加5G網路等數字化基礎設施的擴建。圖／德國之聲中文網
德國自民黨22日作出決議，認為應禁止華為這樣可能受到專制政權影響的企業參加5G網路等數字化基礎設施的擴建。圖／德國之聲中文網

德國交通與數字化部部長維辛是自民黨籍。該黨恰恰在上周六（4月22日）作出決議，認為應禁止華為這樣可能受到專制政權影響的企業參加5G網路等數字化基礎設施的擴建。由此，維辛所在的部委立場表態與自民黨頗有出入。自民黨、社民黨和綠黨是德國聯合執政的三個政黨。

德國內政部此前已表示，對包括已經建設的5G網路元件進行安全核查。如果核查結果認為有必要，那麼，電信供應商有可能必須對元件進行更換。

德國內政部長費澤爾（社民黨）4月中旬表示，識別風險、排除危險、避免依賴是三個優先要點。3月初，內政部一名發言人曾表示，包括華為、中興在內的製造商元件都將受到核查，看是否需將其排除在5G網路之外。該核查也包括已經建設的5G網路元件。但該發言人同時稱，核查並非僅針對特定供應商。

據《商報》報道，德意志鐵路也是交通與數字化部長維辛管轄的領域。德鐵在建設一個內部IT網路以及一個協調軌道交通的通訊系統時，使用了華為的元件。德國交通與數字化部就此表示，德鐵的內部網路不屬於公共網路，因此沒有向內政部上報的義務。但德鐵仍與聯邦鐵路局及網路安全局保持密切交流。

今年3月22日，德國政府一名發言人表示，將在進行核查之後再決定，是否將特定製造商的元件排除在5G網路之外。這名發言人也強調，由內政部進行的元件核查並非針對特定製造商。

（商報、路透社、法新社）

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