印度「止咳毒漿」又出現 半年來多國孩童服用身亡

世界衛生組織（WHO）25日表示，在位於西太平洋的密克羅尼西亞及馬紹爾群島上，發現一批遭汙染的印度製止咳糖漿。過去半年來，印度製止咳糖漿在全球各地被發現遭汙染，包括甘比亞、印尼、烏茲別克、印度等。

根據世界衛生組織，糖漿製造商是印度製藥公司「QP製藥」（QP Pharmachem Ltd），經銷商為辦公室位於印度哈雅納省（Haryana）的「Trillium製藥」（Trillium Pharma）。

去年9月以來，甘比亞、印尼、烏茲別克、印度等都曾傳出印度製兒童非處方止咳糖漿致死事件，受害者多為5歲以下孩童。通報事件當中，已有部分確認或懷疑是因止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）汙染所致。

路透報導，印度素有「世界藥房」名號，如今印度製藥品出口是10年前兩倍，2021年印度藥品出口金額達245億美元（約台幣7539億元）。