快訊

遭立委揭黑幕 合庫AMC董座蔡見興請辭獲准

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度「止咳毒漿」又出現 半年來多國孩童服用身亡

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
印度製受汙染止咳糖漿在全球各地造成上百名孩童身亡，圖中甘比亞孩童去年8月服用印度製糖漿後引發急性腎衰竭，去年9月病逝。路透
印度製受汙染止咳糖漿在全球各地造成上百名孩童身亡，圖中甘比亞孩童去年8月服用印度製糖漿後引發急性腎衰竭，去年9月病逝。路透

世界衛生組織（WHO）25日表示，在位於西太平洋的密克羅尼西亞及馬紹爾群島上，發現一批遭汙染的印度製止咳糖漿。過去半年來，印度製止咳糖漿在全球各地被發現遭汙染，包括甘比亞、印尼、烏茲別克、印度等。

根據世界衛生組織，糖漿製造商是印度製藥公司「QP製藥」（QP Pharmachem Ltd），經銷商為辦公室位於印度哈雅納省（Haryana）的「Trillium製藥」（Trillium Pharma）。

去年9月以來，甘比亞、印尼、烏茲別克、印度等都曾傳出印度製兒童非處方止咳糖漿致死事件，受害者多為5歲以下孩童。通報事件當中，已有部分確認或懷疑是因止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）汙染所致。

路透報導，印度素有「世界藥房」名號，如今印度製藥品出口是10年前兩倍，2021年印度藥品出口金額達245億美元（約台幣7539億元）。

印度 WHO

延伸閱讀

中國大陸國防部長李尚福 27日赴印度出席上合會議

【Daily Podcast】福斯新聞主播卡爾森離職風波／印度人口將在本週超越中國？／中國稱盧沙野爭議言論是個人觀點／蘇丹同意停火72小時

聯合國證實印度人口本月超過中國 為最明確時間點

時間提前！聯合國：印度人口本月超越中國

相關新聞

印度「止咳毒漿」又出現 半年來多國孩童服用身亡

世界衛生組織（WHO）25日表示，在位於西太平洋的密克羅尼西亞及馬紹爾群島上，發現一批遭汙染的印度製止咳糖漿。過去半年來...

安倍、岸田前車之鑑 金正恩專屬「防彈少年團」裝備升級

南韓「朝鮮日報」網站25日報導，有鑑於日本前首相安倍晉三遇刺身亡以及現任首相岸田文雄日前在街頭遭投擲爆裂物，北韓領導人金...

尹錫悅「免下跪說」惹議 南韓總統府：亟需安全聯盟

南韓總統尹錫悅關於前殖民國日本不需「下跪道歉」以改善關係的評論引發巨大爭議。尹錫悅辦公室澄清，在亟需安全聯盟之際，他不接...

3台人赴澳洲打工遇車禍喪命 當地警方26日向家屬開說明會

澳洲維多利亞州發生2012年以來最嚴重車禍，死者含3名打工度假的台灣人。駐墨爾本辦事處長呂明澤表示，當地警方將於26日召...

在中國大陸境內替北韓駭客組織洗錢 美國制裁3人

美國今天以在中國境內替北韓惡名昭彰駭客和網路犯罪組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）竊取的虛擬貨幣洗錢為由，...

歐盟將派使團駐摩爾多瓦 助抗俄羅斯破壞穩定

歐洲聯盟（EU）國家今天同意派遣一支文職使團前往摩爾多瓦，以協助摩國強化應變能力，以對抗來自俄羅斯的破壞穩定行為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦