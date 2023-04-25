3台人赴澳洲打工遇車禍喪命 當地警方26日向家屬開說明會

澳洲維多利亞州發生2012年以來最嚴重車禍，死者含3名打工度假的台灣人。駐墨爾本辦事處長呂明澤表示，當地警方將於26日召開會議，向家屬說明後續處理方式。

澳洲維多利亞州20日下午發生5死車禍，包含3名台灣人。呂明澤今天對中央社表示，罹難者家屬將於26日全數抵達澳洲，屆時維多利亞州警局將召開說明會，接受家屬提問，辦事處也會派人陪同。

他指出，罹難者遺體現在都得進行DNA鑑定，以正式確定身分，澳洲警方推估這項程序可能耗時二至三週。警方另將協助家屬於事發地點舉行招魂儀式。辦事處也將最快速處理死亡證明等文件驗證工作。

後續賠償訴訟方面，呂明澤說，辦事處將提供律師諮詢及轉介，盡可能協助家屬需求。辦事處事發後立刻建立聯繫群組，每天根據家屬提出需求及疑問進行最新進度說明，目前手邊資訊都與家屬同步。

他並呼籲有意到國外打工的年輕人一定要先買保險、找合格仲介，做足自身防護。

這起車禍地點位在維多利亞州斯特拉斯莫頓（Strathmerton）的墨雷谷公路（Murray ValleyHighway）與拉布安路（Labuan Road）交叉口。

當時62歲的馬基（Debbie Markey）駕駛一輛日產（Nissan）Navara皮卡車，載著在一個屠宰場工作的4名打工度假者結束工作返家，卻在此地遭一輛白色賓士車攔腰撞上，導致皮卡車接著被一輛聯結車撞擊，車上5人連同一隻狗當場死亡。

29歲的肇事駕駛瓊尼迪斯（ChristopherJoannides），已因這起車禍被控5項危險駕駛致死罪名。