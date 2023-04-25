中國威脅遽增 澳洲決加強遠程戰力

中國軍事威脅逼近，亞太國家都很緊張！澳洲國防部近期宣布，為了應對中國日益增長的威脅，加上新興軍事科技逐漸突破地理限制，將加速購入射程更遠的導彈。面對亞洲地區的緊張關係升溫，日本、韓國與菲律賓等國擴增2023年的國防預算。

澳洲要買更遠程導彈

《BBC》報導，澳洲國防部指出，新興的導彈科技已經能突破海路的地理限制，政府將花費120億美金進行國防改革，並加速購入更遠程的導彈，以應對中國日益增長的威脅。

澳洲國防戰略評估報告表示，中國對台灣的立場相當堅定，一再表示「如有必要將採取武力措施」，導致地區緊張局勢加劇。中國又聲稱其南海部分地區為自己的領土，但這已經違反了國際法。報告指出，「中國已經是最野心勃勃的國家，該國的軍事集結缺乏透明度」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析師戴維斯表示，澳洲擴大國防計畫的目標在於「儘可能逼退中國，阻止中國在台灣或南海地區動用武力」。他表示，這種威懾很有可能失敗，如俄羅斯突襲烏克蘭一樣，所以亞太國家需要做好準備，擴大自己的作戰範圍。

亞太各國增進國防

《半島電視台》報導，日本去年就計畫將調高國防預算，防衛經費從目前相當於國內生產毛額（GDP）的1%提高至2%，預計5年經費高達40兆日圓，盼能提供日本更多反擊能力，保護該國免於中國、北韓與俄羅斯等國的威脅。

南韓今年也宣布未來五年國防規劃，內容包括：一、提高2023年至2027年的軍費，投入2651億美元於軍備建設；二、強化軍備，並構建在能夠快速破壞主要目標的武器，應對緊急狀況；三、優化戰略系統的結構，增建應對核武與大規模殺傷武器的戰略司令部。

此外，日前菲律賓也與美國擴大「強化國防合作協議」，於菲律賓增設四處美軍基地。菲律賓總統府表示，新增據點位置對菲、美兩國都是「合適且互惠的」，能在緊急事態和自然災害發生時可採取人道主義和救援行動。

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