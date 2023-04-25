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德語媒體:台灣用小石子打敗巨人的戰略

德國之聲／ 德國之聲

(德國之聲中文網)《世界報》題為“軍費開支低 仍有防御力——台灣倚 靠大衛戰略”的文章寫道:“北京的威懾力是巨大的，單單看軍隊的規模就是如此:據全球火力指數(Global Firepower Index)估計，北京有200萬現役士兵和約250萬預備役士兵。台灣作出的反應是將服役時間從四個月延⻓到1年。據估計，盡管去年台軍僅有17萬現役士兵，但預備役有約 170萬人。”

文章寫道:“台灣的軍費去年僅增⻓0.4%——中國的官方數字是4.2%。” 瑞典斯德哥爾摩和平研究中心(SIPRI)全球軍費開支報告的共同撰寫人 Xiao Liang向《世界報》表示:“根據最新宣布的消息，台灣2023年的軍費開支將顯著增加，未來基本上可以確定會超過國⺠生產總值的2%。”文章寫道:“看上去難以企及北京的軍費，據估計為2920億美元，與台灣的 125億美元相比，是後者的23倍之多。”

這篇文章寫道:“最新消息顯示，台灣正在調整戰略。據彭博社報道，台灣很快將從美國獲得300枚反艦導彈。這些將以中國的戰艦和進攻的兩棲戰⻋為目標。這兩者也用於運輸士兵。”

文章寫道，台灣構建的是一種不對稱作戰方式。國際共和黨研究所在台北的高級顧問科爾(J.Michael Cole)向《世界報》表示:“嚇阻對台灣的侵略企圖，關鍵是巡航導彈。”他說，許多巡航導彈可以部署在陸地和水上的小型可移動平台上，從而讓中國軍隊難於跟蹤、瞄准和摧毀。 文章引述這位專家寫道:“台灣對於研發和大規模生產巡航導彈以及無人 機的預算明顯提高。對於成本高昂的大型戰艦，需求較低;大型戰艦也容易成為被攻擊的目標。”

文章寫道，與此同時，台灣還在考慮設置一個軍火儲備庫。一旦發生中國包圍台灣的情況，那麼對台輸送武器可能會很困難。文章稱，數十年來， 台灣一直在防範中國的進攻，也有能力打擊中國的目標。此外，170公裡水域也是天然屏障。

《新蘇黎世報》題為“美國加強地緣政治考量”的文章提到美國三個最大的 挑戰者:俄羅斯、中國和伊朗。文章寫道:“如果單看數字，會覺得華盛頓的憂慮是誇大了。俄、中、伊三國2021年佔全球國⺠生產總值的比例為20.6%，美國佔24.2%。三個專制政權2022年的國防預算是3530億美 元，美國是他們的兩倍多——7670億美元。三個地區大國擁有3艘航母， 美國有11艘。”

文章寫道，此外，這三個國家因利益不盡相同、又頗為不相信任，因此也難於抱團。但是，美國的困難將是，在多個戰線上疲於奔命。

文章寫道:“如果俄羅斯在烏克蘭戰爭中激化戰局，而中國同時考慮進攻台灣，那麼，美國人就有麻煩了。他們沒辦法完全集中在一個戰線上。... 在這種情況下，華盛頓作為領頭的大國將很快力不從心。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

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