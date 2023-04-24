法國會副議長：大陸武力犯台 法很可能聯美挺台
法國參議院副議長李察（Alain Richard）24日率團抵達台灣訪問，李察雖未在桃園機場發表談話，但他接受法國新聞廣播電台（France Info）訪問時表明，若中國大陸進犯台灣，法國很可能會與美國展開合作，支持台灣。
李察受訪時表示，此行將傾聽台灣政府意見。他說：「我們相信法國的立場是支持維持現狀、反對軍事壓力」。
李察還說，希望繼續發展台法經濟交流，進一步展開科學及學術合作。
李察強調：「將台灣視為合作夥伴，是我們要傳達的信息」。
李察是法國前國防部長，目前為參議院副議長暨友台小組主席，率團於24至28日訪問台灣，訪團成員包括法國參議員柏楓媞（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉（Valerie Boyer）、德維莎（Brigitte Devesa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Pejo）一行5人。
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