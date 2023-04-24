盧沙野有哪些引起西方震驚的言論？

據中國官媒的資料，中國駐法國大使盧沙野1964年10月出生於江蘇省南京市，小學四年級便在南京外國語學校學習法語專業，之後就讀南外，1982年考入中國外交部直屬高校外交學院，畢業後進入中國外交部，1988年任中華人民共和國駐幾內亞共和國大使館職員、隨員。在之後的20多年時間裡，他從中國外交部非洲司一名隨員步步高升，2009年任外交部非洲司司長。2014年7月至2015年7月，他曾掛職武漢市副市長，並於2015年7月出任中央外事工作領導小組辦公室政策研究局局長。2017年2月至2019年6月，擔任中國駐加拿大大使。2019年7月，盧沙野出任駐法國大使。

擔任中國駐加拿大大使期間，盧沙野屢屢通過接受媒體采訪以及在在加拿大媒體發表署名文章就孟晚舟事件聲討加拿大方面，如將孟晚舟的被捕歸結於"白人優越感"作祟，指責西方某些勢力對華采取雙重標准。他的言行顯然受到中國外交部的褒獎。2019年1月11日，中國外交部發言人陸慷在記者會上評論說，

"盧大使文章可能戳到了某些加拿大人的痛處。我們希望這些人能痛定思痛，立即糾正錯誤，以免痛上加痛。"

指控法國養老院護理人員

就任駐法國大使後，中國駐法國大使館在2020年3、4月間高調進行公關宣傳，大談中國抗疫成功，同時批評西方國家對危機的處理方式。2020年4月12日，中國駐法國大使館網站發表名為《把顛倒的事實再顛倒過來 --一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察》的文章，指責西方國家一些媒體、專家和個別政客看不得中國取得抗疫勝利，通過制造"中國延誤疫情論"和"中國掩蓋真相論"污蔑、抹黑、攻擊中國，並稱法國養老院的工作人員"一夜之間拋棄了自己的工作.....讓病友們在飢餓和疾病中死去"等等。法國各黨派人士對這篇未具名文章表達了強烈不滿，批評中方發布不實資訊及侮辱法國的醫護人員。法國外交部因此召見盧沙野表達抗議。

罵法國著名學者是"小流氓"

2021年2月，盧沙野去信法國參議院友台灣小組主席阿蘭·裡夏爾（Alain Richard），要求其取消訪問台灣的行程。之後法國戰略研究基金會（FRS）學者安托萬.邦達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評盧沙野干預法國民主制度，不可接受。中國駐法大使館隨即發推稱邦達茲是"小流氓"，引發法國輿論嘩然。法國媒體紛紛批評稱中國外交"畫風粗野"，是"戰狼外交"。對此，中國駐法國大使館回應稱，"如果真有'戰狼'，那一定是因為'瘋狗'太多太凶"。安托萬·邦達本人在接受法國電視五台訪談時表示："罵我"小流氓"不會影響我的工作。但令人擔憂的是中國大使館在外國任意使用這種粗野的修辭，以及中國大使可以在法國領土隨意地辱罵記者和議員"。

"大使今天沒空"

2021年3月22日，中國外交部以"嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息"為名對歐方10名人員和4個實體實施制裁。其中包括法國籍歐洲議會議員萊克斯曼。當日，法國外交部發布新聞稿，稱中方"侮辱、煽動和威脅法國研究人員和法國議員"，並表示要"召見"盧沙野，當面向他傳達法國的立場。對此，中國駐法大使館回復說：大使今天沒空，明天將另行前往法國外交部進行交涉。《環球時報》2021年3月24日發表文章說，"中國駐法國大使盧沙野23日上午如約前往法國外交部歐盟對中國個體、實體的制裁決定和台灣問題提出交涉。據記者獲悉，當天交涉現場的氣氛'火藥味十足'，盧沙野大使也沒有用其慣常使用的法文和法方交涉，而是全程說中文，要求法方必須改弦更張，停止當下'毒化中法關系'的行為。"

2021年10月25日，盧沙野在其中國駐法國大使館官網發出標題為"中國必須統一，也必然統一"的文章，"的文章，批判法國《費加羅報》記者塞巴斯蒂安·法萊蒂（Sébastien Falletti）關注台海議題的文章，並斥責《費加羅報》的文章充斥著這對中國的虛假敘述。2021年10月27日，無國界記者組織（RSF）秘書長克裡斯托夫·德盧瓦爾發表一篇《我們禮貌地呼籲中國駐巴黎大使停止對記者的肆意謾罵》的評論，要求他立刻停止對新聞媒體的肆意謾罵，並建議說，如果盧沙野認為法國媒體過於獨立，他可以嘗試申請調職到另一個威權國家，例如朝鮮。

統一後對台灣人進行再教育

2022年8月3日，盧沙野針對美國眾議院議長佩洛西訪問台灣接受法媒BFM TV采訪。他說，"十年前、二十年前，台灣大部分人是支持統一的，為什麼現在反對呢？這是因為民進黨散布了很多反華宣傳"。"統一後，我們要進行一次再教育。我相信到那時，台灣人會再次支持統一。他們會再次變成愛國者"，他接著說道。英國《獨立報》指出，盧沙野的這番言論，令人聯想到中國用來描述其對待新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的說詞。維吾爾人權團體發聲反對北京"蠻橫行徑"，表示"這就是中國在新疆執行集中營的又一證據"。法國國際關系研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）指出，"此番言論不僅讓部分法國人看清中國對台灣的企圖，也很可能是這位中國大使的策略性錯誤，因為這恐怕再重創他和中國的形象。"

克裡米亞歸屬和前蘇聯國家主權地位

2023年4月21日，法國電視一台新聞台電視節目專訪盧沙野，訪談中涉及了克裡米亞歸屬與蘇聯解體。盧沙野表示，"克裡米亞一開始就是俄羅斯的。蘇聯時期，赫魯曉夫把克裡米亞送給了烏克蘭"，"如果依照國際法，前蘇聯國家並沒有有效地位，因為沒有一項真正的國際協議，將這些前蘇聯國家的主權國家地位具體化。"他的此番言論招致烏克蘭、波羅的海三國的強烈不滿。法國外交部發表聲明，對盧沙野相關言論感到"驚愕"，並要求中國當局澄清立場。4月23日，近80名歐洲議員在法國《世界報》（Le Monde）共同發表公開信，呼籲法國外交部長科羅那（Catherine Colonna）應對盧沙野"無恥的攻擊"采取行動，宣布驅逐盧沙野這個"不受歡迎之人"。

中國外交部發言人毛寧在4月24日的例行新聞會上被問及如何評論盧沙野的這些言論時表示，"中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位"，"前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位。這不否認蘇聯解體後各加盟共和國具有主權國家地位。"

2022年8月11日，美國媒體《政客》（POLITICO）發表一篇介紹中國在歐洲的5位"戰狼"外交官的文章，其中盧沙野被認為"戰狼指數五顆星"。

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