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澳大利亞實施防御調整 應對地區軍事威脅

德國之聲／ 德國之聲

澳大利亞總理阿爾巴尼斯委托制定的該報告旨在評估，該國是否“有必要的防衛和戰備能力來最佳捍衛澳大利亞”。

澳大利亞國防部長馬爾斯表示：“今天，我們35年來首次重新調整澳大利亞防御力量的使命。”

報告稱，軍事調整的目的是不讓任何潛在的攻擊者得出沖突的收益大於風險這樣的結論。

優先領域：澳英美聯盟、遠程精准打擊、外交伙伴關系

這份防衛戰略報告列出六大優先領域。其中之一是澳英美三方安全伙伴關系協議。該協議旨在幫助澳大利亞獲得核動力潛艇，以加強在印太地區的安全軍事威懾力。

防衛問題專家分析認為，澳英美這三國聯盟旨在直接應對來自中國的潛在威脅。

這份報告列出的另一優先領域是，加強澳防御力量的遠程精准打擊能力。這包括使用本土制造的武器。

此外，澳大利亞還將加強北部軍事基地網絡，並改善特別是與鄰國、特別是太平洋地區鄰國的防御合作。

阿爾巴尼斯表示，該國政府將繼續投資軍事能力與伙伴關系，以加強澳大利亞的安全以及地區的繁榮穩定。

報告稱，澳大利亞將與美國更緊密合作，包括加大雙邊軍事籌劃、聯合巡邏和增加美軍潛艇停靠等。此外，澳大利亞將加強與日本、印度、太平洋和東南亞國家的合作，以維護地區平衡。

9次提及中國

報告中僅9次提及中國，並且從未將中國稱為對手。但分析認為，北京的巨大軍費開支以及在相關地區的軍事行動是澳大利亞防御改革的推動力。

報告稱，中國的軍事擴張以及在印太地區的戰略意圖缺乏透明度。此外，“中國在南中國海的主權聲張威脅到印太地區以規則為基礎的全球秩序，對澳大利亞的國家利益帶來負面影響”。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，中國去年的軍費開支達到創紀錄的2920億美元，是連續第28年增長。這在該地區引發軍備競賽，韓、日、澳都在加大防御開支。據SIPRI數據，自2013年以來，亞洲和大洋洲軍事開支增加了45%。

在問及澳大利亞防御改革及其原因時，中國外交部回應稱，中國的國防政策是防御性的，“希望一些國家擴張軍力不要拿中國做借口，不要炒作毫無根據的’中國威脅論’”。

（德新社、法新社、路透社）

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