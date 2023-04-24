蘇丹撤僑！多國派出軍機軍艦 中國開始陸路轉移

德國聯邦國防軍出動軍用飛機，已成功將300多人撤離蘇丹。聯邦國防軍特別行動指揮小組發言人表示，行動"進行順利"，周日（4月23日）晚間至周一凌晨，共有3架次德國撤僑飛機安全降落在約旦。被疏散者中，既有德國人，也有其他國家公民。周一，撤僑軍用飛機陸續飛抵柏林。

官方消息稱，撤僑行動經過多日的准備，聯邦國防軍共有一千多官兵參與了籌備和實施，其中包括反恐特種部隊（KSK）和空降兵。德國聯邦國防軍與蘇丹軍方協商後，獲准在首都喀土穆附近一處基地起降飛機。上周三，柏林曾臨時取消了一次疏散行動，軍用飛機不得不中途折返。

約300名在蘇丹的德國人登記表示希望離開該國。此外，還有一些其他國家--主要是沒有自行撤僑可能的歐洲國家的"受保護人士"，也可搭乘德國飛機撤離。

美國特種部隊周日已將美國駐喀土穆大使館等100多名人員撤離蘇丹。美國總統拜登表示，為了支持這項行動，配備適當作戰裝備的美國武裝部隊部署到吉布提、埃塞俄比亞和蘇丹。英國和法國也於周日撤離首批滯留蘇丹的外交人員及僑民。

中國首批撤僑抵達鄰國

中國也在本周開始撤離在蘇丹的僑民。中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上回答有關提問時稱，外交部已經派出工作組赴前方開展工作，第一批人員已經安全撤至蘇丹鄰國。

中國外交部領事司司長吳璽周日接受官媒采訪時表示，目前有1500多名中國公民在蘇丹。毛寧強調，外交部第一時間啟動了領事保護應急機制，並制定了撤離轉移方案。但她沒有具體說明已撤出的中國人數量、被送至哪個鄰國，以及如何盡快讓上千人疏散出這一地區。

據媒體消息，韓國和日本已派出軍用運輸機到蘇丹的鄰國吉布提，准備運送從陸路疏散的僑民。印度外交部稱，兩架空軍飛機已經在沙特西部城市吉達待命，一艘海軍軍艦已經抵達蘇丹港，撤離行動"視安全形勢而定"。

中國人民解放軍在吉布提擁有一個後勤保障基地，包括一個軍港。中方稱其任務是向陸軍、海軍部隊進行補給，為海軍亞丁灣護航編隊、非洲維和人員提供後勤保障支持。來自中國的大型艦船曾在港口停靠。

（綜合報道）

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