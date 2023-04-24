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人走茶涼！安倍晉三遇刺後 後援會將解散

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
前首相安倍晉三遇刺後留下的眾院山口4區席次，由自民黨新人、前山口縣下關市議員吉田真次（中左）當選遞補。圖／取自吉田真次官方推特
前首相安倍晉三遇刺後留下的眾院山口4區席次，由自民黨新人、前山口縣下關市議員吉田真次（中左）當選遞補。圖／取自吉田真次官方推特

日本地方選舉落幕，前首相安倍晉三遇刺後留下的眾院山口4區席次，由自民黨新人、前山口縣下關市議員吉田真次當選遞補。安倍晉三後援會會長87歲的伊藤昭男認為後援會的任務到此結束，考慮解散。

後援會的部分幹部，是從安倍晉三的父親晉太郎開始支援安倍家，算起來超過30年。一名成員感嘆，「一個時代要結束了」。安倍晉太郎67歲過世，1993年38歲的兒子安倍晉三承接地盤，連續10次當選眾議員。

安倍過世後，去年底在家鄉山口縣的兩間事務所先後關閉，由遺孀安倍昭惠親手卸下招牌。這也是安倍承繼自父親從政時的辦公室。如今後援會群龍無首，有成員說，今後想要與政治、選舉保持距離。

伊藤會長在選前造勢活動說，把吉田候選人送進國會，是安倍後援會最後的使命。選前他兼任吉田後援會長，一度口誤說：「這次，安倍真次（正確為吉田真次）候選人…」

有後援會幹部說，安倍是莫大的存在，吉田不能和他相比。另一人說，自己會替吉田加油，但參與選舉活動是最後一次。人走茶涼，沒有當地資深後援幹部支援，吉田的連任挑戰比新任還要大。

安倍晉三 幹部

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