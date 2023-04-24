中國駐法大使盧沙野言論失信歐美 馬克宏友中路線再受挫

中國駐法大使盧沙野週五（4月21日）在訪談中稱「前蘇聯國家不具獨立國家的主權地位」的言論，引起歐美國家廣泛撻伐，使得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）爭取中國協助調停俄烏戰爭的外交努力再次受到打擊。

彭博社報導，馬克宏此前在未徵詢歐盟成員國意見的情況下，呼籲中國促成俄烏談判一事，加劇了外界對基輔能否於春季反攻中收復失土的疑慮，遭盟友批評可能危及歐盟的團結、讓支持烏克蘭的盟友戰線鬆動。

馬克宏所提的「戰略自主」、「減少對美依賴」等歐盟願景，也令許多東歐國家感到不滿；本月稍早，他在訪中期間呼籲歐洲應避免因台灣而被扯進中美衝突的言論，招致許多批評。

盧沙野21日發表的言論，又在馬克宏頭上澆了一盆冷水，後者本希望北京做俄烏戰爭調停者——儘管中國自詡中立，但北京卻並未譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭的侵略。此外，中俄稱雙方「友誼無上限」，也引發外界質疑中國能否稱職扮演調停人角色。

歐洲近80名議員：法國應驅逐盧沙野

盧沙野的言論在歐洲引起了強烈反彈，23日有近80名歐洲議員在法國《世界報》（Le Monde）共同發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）應對盧沙野「無恥的攻擊」採取行動，盡快宣布驅逐盧沙野。

公開信強調，盧沙野的發言是糟糕的「戰狼」言論，以外交語言來說非常不適合、更明顯違反國際法，不僅嚴重侮辱有關國家的歷史、文化和國格，還可能對法國的歐洲盟友構成安全威脅，法國不應坐視不管。

議員們在信中表示，在歐洲因俄烏戰爭而動盪不安的此刻，民主世界須向獨裁國家發出明確的信息，以捍衛盟友國家的主權。有鑑於過去發表過不當言論的外交官曾被法國政府迅速驅逐，他們要求法國此次比照辦理，宣布驅逐盧沙野這個「不受歡迎之人」。

此前，法國外交部已對盧沙野的發言表示「失望」， 歐盟最高外交官博雷爾（Josep Borrell）亦稱該言論「不可接受」，立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）更表示：「如果有人仍然想知道為什麼波羅的海國家不信任中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有一位中國大使認為，克裡米亞是俄羅斯的，他還說我們國家的國界沒有法律依據。 」

前蘇聯集團國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛皆宣布將召見派駐當地的中國外交官，要求解釋。

就在盧沙野的言論引發歐洲多國眾怒的幾天後，中國澎湃新聞於24日刊出對中國駐歐盟大使傅聰的訪談。據該報導，傅聰再度提到「無上限」一詞，但這次不只用來形容中俄關係，更稱中歐關係也是如此。

馬克宏惹惱白宮

馬克宏與美國總統拜登（Joe Biden）20日通了電話，兩人在通話中的語氣都很冷淡，字裡行間許多言外之意，都引發外界揣測。

熟悉拜登政府思路的消息人士告訴彭博社，在俄烏戰爭這個敏感外交議題上，馬克宏不與盟友協商就擅自出主意的行事，令認為「中國顯然不願意對普京施壓」的白宮很是惱火。

一位匿名法國官員告訴彭博社，馬克宏辦公室20日發表了一則相關聲明，就是為了平息「法國總統在台海兩岸議題上，與美國不同調」的說法。

相較之下，拜登辦公室發表的聲明稱，兩位總統「重申了維護台海和平與穩定的重要性」，文長雖然較短，卻直接提及了馬克宏聲明中隻字未提的台灣。

法參院副議長率團訪台

在馬克宏因兩岸關係於西方世界處境尷尬之際，法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）24日率團訪台。

台灣中央社報導，在訪團為期5日的行程中，預計將會見台灣總統蔡英文，並參訪台灣重要經濟文化建設。此外，台灣外交部長吳釗燮亦將設宴款待李察，雙方將就台海等印太地區地緣政治情勢、台灣民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。

台灣外交部表示，此行是李察第4度訪台，上週法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）也率團訪問，除顯示雙方友誼深厚，也在俄烏戰爭未歇、中國對台文攻武嚇之際，向國際社會傳達「台法同為民主陣營一份子、齊心守護共享價值」的重要訊息。

（彭博社、路透社、中央社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】