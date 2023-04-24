亞塞拜然設檢查哨 納卡區域緊張再現

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

亞塞拜然23日突然在與亞美尼亞接壤的納卡區域設立檢查哨，讓區域局勢陷入緊張。據報導，兩國互相指控對方武裝人員開火，可能只是檢查哨的設置主因。實際控制納卡區域的亞塞拜然表示，檢查哨的目的是要避免武器走私。雙方各說各話再加上已有人員傷亡，區域局勢逐漸升溫。

納卡地區傳衝突

根據《路透社》報導，亞塞拜然23日表示，已經在納卡區域的唯一聯外道路上設置了檢查哨，其目的是為了防止亞美尼亞向納卡區域非法走私武器。而該區域上周陸續傳出有零星的武裝衝突，兩國都指控敵方士兵先開火造成衝突，並也都否認自己是先開火的那一方。

根據2020年的停戰協議，因為納卡地區的拉欽走廊是唯一的重大聯外道路，因此由俄羅斯部隊負責居中維和，並確保地區的人員與貨物能自由流通。但一群自稱是環保人士的亞塞拜然民眾，自2022年12月中旬起就開始與俄羅斯維和部隊對峙，至今仍沒有退讓跡象。

爭議區域是衝突主因

法國《世界報》指出，亞塞拜然與亞美尼亞過去因為爭奪納卡區域的控制權，分別在1990年代與2020年打過兩次戰爭。儘管最終由亞塞拜然取得控制權，但協議也要求，亞塞拜然必須保證境內交通暢通，且由俄羅斯的維和部隊負責，避免兩國再起衝突。

納卡區域的12萬居民多是亞美尼亞人，但因為亞美尼亞在1990年代的戰爭中喪失了對該區域的控制權，才會導致現在的尷尬局面。針對現在的局面，亞美尼亞外交部也呼籲俄羅斯趕緊出面約束亞塞拜然，盡早恢復拉欽走廊的自由通行。美國國務院亦呼籲亞美尼亞與亞塞拜然應展開和平會談，共同解決問題。

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