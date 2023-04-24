去年全球國防軍費大增創歷史新高

全球軍事支出去年創下紀錄，歐洲國防政策逆轉推升支出，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，歐洲政府以冷戰結束以來最大幅度充實國防能力。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一表示，全球去年國際支出實質成長3.7％，達到2.24兆美元，創下歷史新高，相當於全球國內生產毛額（GDP）的2.2%。

單單烏克蘭去年軍事支出便增加6倍達到440億美元，其中海外捐助了數十億美元。俄羅斯去年軍費也增加9.2%。

面對俄羅斯的侵略，歐洲各國無不擴大國防支出，東亞局勢緊張，也導致當地增加軍費支出。

SIPRI高級研究員田楠發布新聞稿說：「近年來全球軍事支出持續上升，可見我們生活在一個越來越不安定的世界。各國家正在強化軍事實力，以因應日益惡化的安全環境，各國不認為局面近期會有改善。」

中國大陸仍是僅次於美國的全球第二大軍事支出國，去年估計支出2,920億美元，較2021年高出4.2%。田楠說：「中國正大舉投注於海軍，做為向台灣乃至於南海之外地區擴張勢力的手段」。

另一個跡象表明全世界正重回冷戰時期的情況，中西歐國家的軍事支出首度超過1989年的水準。歐洲國家以芬蘭和瑞典是增加軍費最多。芬蘭採購F-35戰鬥機，軍費因此大增36%，本月也加入北約成為第31個成員國。瑞典仍在等待批准加入北約。

論規模，美國仍是全球最大的支出國，去年軍事支出8,770億美元，比排名前10的最大武器購買國的預算總和還高，根據SIPRI的估計。俄羅斯2014年併吞克里米亞，從此全球支出連續8年成長。