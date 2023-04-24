FT:美促韓廠勿填補美光在陸銷售缺口 削弱大陸報復力道

根據英國金融時報報導，白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓記憶體業者不要在大陸境內提高銷售來彌補美光銷售遭禁而留下的任何市場供應缺口。

根據四名知悉白宮與青瓦台之間會談的人士透露，美國提出這樣的要求，正值南韓總統尹錫悅周一（24日）準備赴華盛頓進行國是訪問。

中國大陸本月對美光科技發動國安審查。美光科技是全球DRAM記憶體晶片市場三巨頭之一，與三星電子和SK海力士並列。目前不清楚大陸網信辦對美光在陸銷售產品啟動資安審查後，是否會採取懲罰措施，不過對美光而言風險很大，因為大陸和香港占了美光去年308億美元營收的25%。

美國官員和企業主管認為，大陸網信辦調查美光，是北京當局要報復美國總統拜登採取強硬措施來防範大陸取得或製造先進半導體。

知情人士說，如果美光在大陸遭到禁止銷售，美國已要求南韓當局力促三星電子和SK海力士不要對大陸提高記憶體銷售。

白宮提出上述要求的時機，正值尹錫悅周一將訪華盛頓的這一敏感時刻。儘管美國在印太安全領域與盟國合作對抗大陸，但這是首度請求盟國讓國內企業配合跟進。

南韓駐華盛頓大使館和三星未回應置評請求。SK海力士表示，沒有收到南韓政府的相關請求。美光拒絕置評。

白宮沒有具體置評，但表示拜登和尹錫悅政府在強化國家與經濟安全議題上的合作，包括保護「先進技術」方面，有了「歷史性的進展」。

另一方面，雖然三星和SK海力士不樂見他們在中國大陸的業務受到限制，但美國手上可能有一些籌碼。當美國去年10月公布對大陸採取全面性的晶片相關出口管控措施時，也給予在大陸設有晶圓廠的韓企豁免權。這些豁免資格必須在今年稍晚更新，而美國商務部表示目前尚未更新。

記憶體晶片業者已經面臨壓力，因為第1季的供應過剩已導致DRAM晶片價格大跌25%。

一名知情人士說，美國對南韓提出的要求，反映出拜登政府力圖確保大陸無法利用美光做為影響美國政策的籌碼。