中駐法大使盧沙野「克里米亞」言論惹議 前蘇聯國家譴責

本周五（4月21日）中國駐法大使盧沙野在法國電視台LCI（La Chaîne Info）的節目上回答有關俄烏戰爭的問題。在與主持人談到克里米亞的歸屬時，盧沙野說：「這取決於你如何看待問題，這其中含有歷史因素，問題沒那麼簡單」。

盧沙野指出，克里米亞在歷史上是俄羅斯的一部分，是由前蘇聯領導人赫魯曉夫交給烏克蘭的。當時節目主持人提醒盧沙野：「根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭」。盧沙野接著回應：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有實際地位，因為沒有國際協議來具體認定其主權地位。」

烏駐法大使：沒有模糊空間

烏克蘭媒體《基輔獨立新聞》（Kyiv Independent）報導，烏克蘭駐法國大使奧梅利琴科（Vadym Omelchenko）對盧沙野此番言論感到相當不滿。奧梅利琴科在其推特上寫道「克里米亞是烏克蘭的。沒有模糊空間。蘇維埃帝國不復存在，歷史正在繼續前進。」

在這位中國駐巴黎大使質疑烏克蘭等前蘇聯國家的主權後，法國以及愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家也接連對盧沙野的言論表示失望。法國政府在周日回應說，它「對於（中國駐法）大使的聲明感到震驚」，並且「全力聲援」所有受影響的盟國，稱這些國家在「經過幾十年的壓迫」後獲得了獨立。

中國官方應出面澄清

法國外交部的一位發言人表示：「特別是烏克蘭，它在1991年得到了中國在內的整個國際社會對其包括克里米亞的領土的國際承認。」該發言人補充說，中國應該澄清這些評論是否反映了其官方立場。

法新社報導指出，盧沙野此次發言讓中國企圖扮演俄烏戰爭和平使者的努力蒙上陰影，同時也讓馬克龍嘗試與中國合作建立俄烏和談框架的計劃進一步遭受外界質疑。中國外交部對此爭議至今仍未作出回覆，也沒有立即回應媒體的評論請求。

波羅的海國家抗議

波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛過去都曾是蘇聯的一部分，它們對於盧沙野此次言論的反應與法國一致。拉脫維亞外交部長林克維奇（Edgars Rinkevics）在其推特上寫道：「中國駐法國大使關於國際法和國家主權的言論是完全不可接受的，我們期待中方作出解釋，並完全收回這一聲明。」愛沙尼亞外長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）也批評盧沙野的言論「虛假且錯誤地解讀歷史」。

立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis) 補充說：「如果有人仍然想知道為什麼波羅的海國家不信任中國能「調解烏克蘭和平」，這裡有一位中國大使認為，克里米亞是俄羅斯的，他還說我們國家的國界沒有法律依據。 」愛沙尼亞和立陶宛官方稱，他們將分別召見駐愛沙尼亞的中國大使，以及駐立陶宛的代辦，要求他們作出解釋。

（路透社、法新社）

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