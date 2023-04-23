與中國深化合作之際 菲總統五月初將訪美見拜登

中國外交部長秦剛應菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）邀請，於4月21日至4月23日首度訪菲。菲律賓外交部曾於本月18日表示，此次雙方會晤是繼該國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）1月初訪中之後，兩國高層的延續性互動。

在訪菲的第二天，秦剛於4月22日在馬尼拉分別會見了菲國總統小馬可仕以及外長馬納洛。根據菲律賓媒體《馬尼拉日報》的報導，小馬可仕表示，他和秦剛討論了菲律賓和中國的兩國未來關係。他說：「我們把事情談清楚，為未來制定計劃，繼續努力發展菲律賓和中國之間的關係，不僅在經濟領域，也包括在文化和教育及其他交流方面。」

菲方恪守「一個中國政策」

根據中國外交部的新聞稿，秦剛向小馬可仕提到，希望菲方正確把握歷史大勢，著眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發，妥善處理涉台、涉海等問題。而小馬可仕在提到台灣時指出，「台灣問題是中國內政，菲方將一如既往恪守一個中國政策。菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊，願深化菲中友好，擴大合作，加強溝通，妥善處理海上問題。」

小馬可仕在1月初訪華時曾承諾，將在其先父奠定的基礎上「再接再厲，推動中菲關係提升至更高水平。」雙方同意透過和平方式解決一切爭端，包含南海主權及領土爭議，並簽署多項經貿合作協議。他在本周六與秦剛會面時也重申：已經同意建立更多的溝通渠道，以「立即解決」西菲律賓海中涉及兩國的任何事件。小馬可仕稱：「我們目前正在進行這方面的工作，正在等待中國的回應，相信這些問題將得到解決，對我們兩國都有利。」

尋求解決兩國海域爭端

就在22日稍早，秦剛在與菲律賓外長馬納洛會談時向菲律賓政府的邀請表示感謝，他說：「這充分證明了雙方對維護和進一步加強雙邊關係的高度重視」。秦剛向馬納洛提到：「在動蕩不安的地區局勢中，一個健康穩定的中菲關係不僅符合我們兩國人民的願望，也符合地區國家的共同願望。」馬納洛則向秦剛表示，期待會談可進一步讓雙方在解決共同問題和挑戰方面上取得更大進展。馬納洛特別提到中菲的海域爭端，並指出兩國的分歧必須「不妨礙我們尋求有效管理它們的方法，特別是在菲律賓人享有權利方面」。

訪問適逢美菲軍演

此次中國外長秦剛訪菲恰逢菲律賓與美國舉行大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演之際，軍演舉行時間從4月11日至28日，為期18天。據菲律賓方面的報道，參加聯合軍演的包括5400名菲方人員和12200名美方人員。

由於軍演適逢美中關係敏感時期，中國外交部發言人汪文斌上周回應有關美菲聯合軍演相關提問時說：「有關國家間的交流合作不應當針對第三方，應當致力於地區和平穩定，而不是相反。美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。」

菲律賓總統小馬可仕則強調，與華盛頓的合作旨在增強菲律賓的防御能力。他說：「如果不打算攻擊我們，他們就不必擔心，因為我們不會與他們作戰，我們正在做的是加強我們的領土防禦。」美菲聯合軍演美國方面的指揮官奧斯汀（Eric Austin）提到：「『肩並肩』聯合軍演確保我們做好共同應對現實世界挑戰的准備。」

在中美之間尋找平衡

今年以來美菲之間互動頻繁，菲律賓2月與美國達成共識，擴大美菲《強化防務合作協議》（EDCA）合作範圍，再開放4個軍事基地供美軍使用。 4月初，菲律賓公布其新對美國開放的軍事基地位置，其中包含與台灣僅距400公裡的海軍基地，菲國防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）稱這些地方「非常具有戰略意義」。4月11日，美菲舉行「2+2」部長對話，同意擴大涵蓋南海等區域的軍事合作。接著兩國還在4月22日宣布，菲總統小馬可仕將於5月1日訪問美國，與美國總統拜登見面。

對於菲律賓一邊與美國保持合作，另一方面也積極促進改善與中國的關係，駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓--中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill向DW表示，菲律賓與美國合作，是其為達到「提高領土防御力、軍事現代化的手段」，因此菲國會繼續深化與華盛頓的關係，但也會保持自主。而就與中國的關係，Don McLain Gill強調，馬尼拉希望與北京保持良好關係，但也不會助長中國野心在全球擴張。他指出，中菲外長此次會面，旨在緩解兩國之間的緊張局勢，並且也有可能是在尋求替代途徑，以建立起一個更易於管理的雙邊關係。

（綜合報導）

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