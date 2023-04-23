印度人口超車中國！為何人口多在中國是紅利 在印度卻是「定時炸彈」？

摘要 1. 聯合國公布，印度人口已突破14.28億人，超越中國的14.25億人，成為全球人口最多的國家，預計2028年會成為世界第三大經濟體。 2. 但，人口對印度而言與其說是紅利，更像是一顆定時炸彈，因為，印度目前失業率高達8％，而且創造就業機會的速度，根本跟不上需要工作的中壯年人口數量。 3. 為什麼中國過去幾十年就能盡享人口紅利？主要因為中國中央鞏固政策權力、力推土地改革，而且從70年代末期就開始持續推動出口導向型成長。

印度人口正式超車中國！聯合國19日發布數據，確認印度人口已突破14.28億人，超越中國的14.25億人，成為全球人口最多的國家。

《紐約時報》指出，印度現在擁有令其他國家羨慕的人口結構，具經濟生產力的勞動年齡人口有11億人，佔人口75％，高於世界上任何主要經濟體。

這確實為印度帶來紅利。國際貨幣基金組織估計，從現在到2027年，印度每年經濟成長率都將超過6％，預計2028年就會超越日本、德國，成為世界第三大經濟體。

相比之下，中國人口快速老化，接下來5年經濟成長率預計都將徘徊於3到4％。

人口，乍看，對印度是祝福，但事實上，人口對印度而言與其說是紅利，更像是一顆定時炸彈。

因為，印度創造就業機會的速度，目前根本跟不上需要工作的中壯年人口數量。

根據獨立智庫印度經濟監測中心（CMIE）的數據，印度失業率高達8％。世界銀行2021年時也指出，印度勞動力參與率只有46％，相比之下，中國和美國當年的數字是68％和61％。

「印度正坐在一顆定時炸彈上，」印度商學院組織行為學教授斯里帕達（Chandrasekhar Sripada）告訴CNN，「如果不能在較短的時間內創造足夠的就業機會，就會出現社會動盪。」例如，去年印度政府平息兩個邦的暴力抗議。

《紐約時報》指出，印度必須在2030年前創造9000萬個非農業職缺，才能保持就業穩定，但有鑑於疫情前，該國也不曾以如此高速創造就業機會，因此難度極高。

為什麼印度難以創造就業機會？彭博歸結了4個因素。

第一是整個國家不夠都市化，因此無法提供足夠的優質工作。2020年，中國超過6成人口住在都市區，相比之下印度只有不到4成人口住在都市，大多地區依然是農村。

第二是基礎設施不夠，導致都市沒有帶來經濟利益。例如，由於機場、港口設施不堅實，從印度起飛或離港的交通量遠低於中國。目前，這是印度總理莫迪（Narendra Modi）正大力改善的部分。

第三是無價值的教育，讓學生畢業即失業。雖然印度孕育了許多理工人才，但事實上，印度有更多學位基本上毫無價值，技能不匹配，導致一半印度畢業生失業。

第四是製造業仍舊低迷。2014年，莫迪就已發起「印度製造」規劃，而近年更因中美貿易戰，有許多科技業者在印度設置生產基地，但至今，製造業仍僅占印度GDP 14％，許多新的勞動力流向產值更低的農業。相比之下，同為人口大國，製造業目前已貢獻中國超過四分之一GDP。

由於自己的國家難以提供優質工作機會，許多優秀人才不得不跑到國外、替外國企業服務。

BBC曾報導，印度裔人口僅占美國人口1％和矽谷勞動力6％，但在高層管理人員中所佔比例卻很高，催生許多印度裔CEO。原因就在於，國內資源不足，習於競爭的他們在國外反而得以發揮所長。

但為什麼同樣是人口大國，中國過去幾十年就能盡享人口紅利？

《紐約時報》分析，主要因為中國中央鞏固政策權力、力推土地改革，而且從70年代末期就開始持續推動出口導向型成長。相比之下，印度的改革步調始終零碎。

不過，至少目前，由於習近平政府走向全面極權專制，美中關係緊繃，西方國家在近幾年自然而然會更倚重印度這個新勢力，包括外交關係，以及將製造業分散到該國。

《時代》報導，印度將在今年領導20國集團，甚至可能在聯合國安理會中獲得常任理事國席位。印度也正透過吸引蘋果等國際企業，將浦那和金奈等較小城市轉變為製造中心來提高產能。

「該國的政治和民主體制比中國更有利於全球投資。」孟買國際人口科學研究所教授莫漢蒂 （Sanjay Mohanty）說。

但，長久來看，印度確定無法重新複製中國的人口紅利崛起公式，它能否用其他方法善用其人口，讓自己變成超級強國，進而成為舉足輕重的地緣政治影響者，仍需觀察。

「印度必須加大投資力度，吸收所有人進入勞動力市場，」印度經濟監測中心執行長維亞斯（Mahesh Vyas）警告，「否則，人口紅利可能會變成一場人口災難。」

資料來源：CNN、Al Jazeera、華爾街日報、紐約時報、BBC、時代、彭博

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