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歐盟外交首長再發聲挺台 籲歐洲國家派海軍巡弋台灣海峽
法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)在周日(23日)刊出的專訪中，呼籲歐洲國家的海軍巡弋台灣海峽，以展現歐洲在此絕對重要地區對自由航行的承諾。
波瑞爾在法國「星期日報」(Journal du Dimanche)的專訪中重申他上周的言論，強調台灣對歐洲多重要。他說，「我們在經濟、商業和科技上關切台灣，這是為什麼我呼籲歐洲國家的海軍巡弋台灣海峽，以展現歐洲在此絕對重要地區對自由航行的承諾」。
波瑞爾18日在歐洲議會一場辯論的開場演說中表示：「台灣顯然是我們保障和平的地緣戰略範圍的一部分。任何對台灣的行動必須被拒絕，不只是基於道德理由，也因為這樣的行動在經濟上對我們極嚴重，因為台灣在生產最先進半導體上具有戰略性的角色。」
在波瑞爾發言之前，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)本月稍早主張歐洲不應該在中國與台灣的衝突上，成為美國的「追隨者」。
馬克宏是在訪問中國大陸後發表此言論，引發美國與歐洲部分政治人物的批評。
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