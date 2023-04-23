用AI生成車神舒馬克專訪挨批「沒品」 德雜誌女總編被炒魷魚

路透報導，F1賽車七屆冠軍、「車神」舒馬克(Michael Schumacher)自2013年發生滑雪意外造成腦部受傷後，就沒有公開露面。但德國一家雜誌20日刊出一篇獨家專訪，這篇訪問竟是靠AI生成技術完成，該雜誌所屬的媒體集團已將總編輯撤職，並向舒馬克的家人道歉。

德國Die Aktuelle雜誌將舒馬克露出微笑的照片刊在封面上，斗大標題寫著：「舒馬克，首度受訪。」但有一行小標題寫著：「就像是真的。」內文則是由AI生成的假採訪。許多車迷好奇購買雜誌，看完後才發現受騙。專訪刊出後，舒馬克家人表示打算控告該雜誌。

擁有這家雜誌的德國芬克(Funke)媒體集團總經理普爾曼(Bianca Pohlmann)發表聲明表示，「這篇沒有品味、誤導的文章不應該出現，絕不符合我們和讀者對於芬克集團期望的新聞標準 」。

普爾曼表示，自2019年起擔任Die Aktuelle雜誌總編輯的霍夫曼(Anne Hoffmann)即日起不再擔任該職務。

舒馬克受傷後，家人極力保護他的隱私，只有最親近的人才能與他接觸。