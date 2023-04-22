美眾議院兵棋推演台海衝突 結論：必須全面武裝台灣

本周三（4月19日）美國眾議院「中國問題特別委員會」與華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）聯合舉行模擬中國入侵台灣的兵棋推演。推演的結果顯示，有必要全面武裝台灣，同時美國必須提高遠程導彈的產量以及企業必須為應對武裝沖突帶來的經濟後果做好準備。

中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在一份聲明中表示，「我們正處於中國共產黨入侵台灣的最危險空窗期，周三的兵推凸顯了在任何危機爆發之前，采取行動阻止中共侵略和全面武裝台灣的必要性」。

他還表示，美國必須盡快解決價值190億美元尚未交付的對台軍售，加強美台聯合軍事訓練，強化美國在該地區的軍事力量。

憂心台海爆發沖突已經罕見地成為美國兩黨共同關切的議題。美國曾有官員表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前為攻台做好准備，但這不代表中國已決定犯台。

中國從未承諾過放棄使用武力實現「統一」。美國對台灣而言是最為重要的武器供應國。但是台灣抱怨美國對台軍售交付延宕。

台灣駐美代表處沒有立即對這場兵棋推演做出評論。

一名與中國問題特別委員會關系密切的消息人士向路透社透露兵棋推演的結論稱，華盛頓方面如果不加強與區域盟友的基地協議，美國就會損失慘重。此外，遠程導彈的庫存會迅速耗盡，全球市場將「徹底崩潰」等。

兵棋推演前中國問題特別委員會主席蓋拉格曾批評說：「商界對台灣危機帶來的威脅不夠重視。」他批評這種態度近乎失職。

（路透社）

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