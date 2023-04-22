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澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，造成五人、一狗喪命。截自YouTube
澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，造成五人、一狗喪命。截自YouTube

澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，一輛載著5人的日產（Nissan）皮卡遭到一輛高速白色轎車擦撞後失控，接著又遭到對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成車上5人1狗全數喪命。據了解，其中有3名死者是前往當地打工度假的台灣人，包括一名25歲陳姓男子和其王姓女友，目前陳姓死者家屬已抵達澳洲。

澳洲媒體報導，這起事故發生在20日下午2時半左右的維多利亞省謝珀頓（Shepparton），當時由60多歲當地婦人駕駛的日產Navara皮卡，在路口遭到一輛高速行駛的白色轎車高速衝撞，導致皮卡失控衝向迎面而來的紅色卡車。

根據警方初步調查，皮卡駕駛是62歲婦女馬姬（Deborah Markey），其他3女1男、共四名乘客都是20多歲年輕人，其中有3人來自台灣、1人來自香港，皆受雇於當地農場，而馬姬就是他們的雇主。據了解，3台人中包括一名25歲陳姓男子和其王姓女友，目前陳姓死者家屬已抵達澳洲，準備處理後事，當地的慈濟人員也到場協助。

肇事的白色轎車29歲男子駕駛和其車上的乘客受輕傷，載運牛奶罐的50多歲卡車駕駛則未受傷。

澳洲 打工度假 車禍

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