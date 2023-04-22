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澳洲死亡車禍3台人喪命！肇事車主1小時前才被警方攔下

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，一輛載著5人的日產（Nissan）皮卡遭到一輛高速白色轎車擦撞後失控，又遭到對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成車上5人全數身亡。截自臉書
澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，一輛載著5人的日產（Nissan）皮卡遭到一輛高速白色轎車擦撞後失控，又遭到對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成車上5人全數身亡。截自臉書

澳洲維多利亞省20日發生當地11年來最嚴重車禍，一輛載著5人的日產（Nissan）皮卡遭到一輛高速白色轎車擦撞後失控，又遭到對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成車上5人全數身亡。據了解，死者包含來自台灣和香港的海外打工族。

澳洲媒體報導，這起事故發生在20日下午2時半左右的維多利亞省謝珀頓（Shepparton），當時由60多歲當地婦人駕駛的日產Navara皮卡，在路口遭到一輛高速行駛的白色轎車高速衝撞，導致皮卡失控衝向迎面而來的紅色卡車。

此前有報導指3人在車禍中喪命，但維多利亞省警方21日證實，死亡人數已上升至5人，另包括車上的一隻狗。

根據警方初步調查，皮卡駕駛是一名60多歲當地婦女，四名乘客、3女1男都是20多歲年輕人，其中有3人來自台灣、1人來自香港，皆受雇於當地農場，而駕駛就是他們的雇主。報導提到，死者家屬已接獲通知前往澳洲。

根據法院文件顯示，肇事的白色轎車29歲男子駕駛在事發不到1小時前才因超速被警方攔載，並在大麻檢測中呈現陽性，後來再次檢查呈現陰性，於下午2時18時獲警方釋放，未料沒多久就發生車禍。該名男子已被控五項危險駕駛致死罪，並將在謝珀頓地方法院受審。

肇事男駕駛和其車上乘客受到輕傷，載運牛奶罐的50多歲卡車駕駛則未受傷。

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