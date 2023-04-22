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美國北約矢言挺烏克蘭到底！稱有信心收復更多失地

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國和北約表示，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。法新社
美國和北約表示，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。法新社

美國和北大西洋公約組織（NATO）21日在德國在一場由美國主持的會議上指出，他們相信烏克蘭在萬眾期待的反攻中能收復更多失地，並矢言堅定支持基輔。

法新社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，在美國主持的會議上，約50個國家代表「討論烏克蘭需要的一切能力、系統和物資」。

史托騰柏格說：「我有信心他們將能奪回更多領土。」

在德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地主持會議的美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）評估盟國對烏克蘭的支援後指出，這「將讓烏軍有能力持續在戰場上獲得勝利」。

烏克蘭總統澤倫斯基此前敦促西方盟友提供更多戰機和長程飛彈以擊退俄軍，且在史托騰柏格21日訪問基輔時直接提出請求。

盟國迄今尚未供應西方國家製造的戰機給烏克蘭，而將重心放在供應防空飛彈，保護烏克蘭抵禦俄羅斯火箭攻擊。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）強調，從軍事上講，目前控制空域最具成本效益和效率的方式，是強化空防勝於提供戰機。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在會後指出，現代化戰機仍在基輔的「希望清單」上，但坦承這需要時間。

烏克蘭 美國 戰機

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