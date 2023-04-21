義盼台灣協助晶片 義媒：續簽一帶一路弊大於利

彭博報導義大利政府尋求台灣在半導體上協助，可能退出與中國的一帶一路倡議。義大利這幾年來從一帶一路獲得的好處遠低於面臨的問題與風險，政府在年底前是否續簽值得關注。

一帶一路備忘錄以5年為期，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府今年底以前必須決定是否與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），如果雙方不採取任何行動，效期會自動在2024年3月延續。義媒分析，義大利政府正盡可能拖延一帶一路的正式討論與給予續簽承諾。

義大利是七大工業國集團（G7）中唯一與中國簽署「一帶一路」的國家，簽署至今4年多來，許多大型計畫遭擱置，經濟未見起色，反而讓義大利面臨許多問題與風險。

「蟻報」（Le Formiche）近日報導，中國近年來藉一帶一路專注在義大利港口和海底電纜等關鍵基礎設施，重要目標的里雅斯特（Trieste）倍受關注。梅洛尼在一場競選活動中強調的里雅斯特港的戰略重要性，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）則明確表態，表示不能讓戰略要港落入不友善的中國人手中。

「蟻報」報導，美國智庫新美國安全中心（CNAS）跨大西洋安全專家尼采（Carisa Nietsche）曾分析義大利若續簽一帶一路可能遭遇的問題，她認為續簽的風險將遠大於北京的報復。

尼采說，中國近年來藉一帶一路專注在義國港口和海底電纜等基礎設施，可能會損害美國及其盟國的軍事行動。此外，中國控制的數位基礎設施對歐洲構成重大風險，尤其是第5代行動通訊（5G）網路，不僅有間諜活動的威脅，而且5G網路是電網和交通基礎設施的支柱，將增加中國削弱義國關鍵設施的能力。

尼采表示，中國善於藉由投資技術架構，將各國與中國供應商維持長期聯繫，這可能增加義國依賴中國技術的風險。還有大西洋兩岸緊密度的考量，如果義大利決定續簽可能會讓義國和美國與歐盟之間種下分歧的種子。

義大利媒體去年6月報導，台積電評估在歐洲設廠，德國與義大利分別是歐洲第一與第二大的製造大國，都是在歐洲設廠的選項。近期有媒體報導，台積電將在德國設廠。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）昨天報導，義大利看好台灣晶片，目光投向台灣這個籌碼，且認為半導體供應對於歐盟和美國降低供應鏈中斷風險至關重要。義大利也很依賴台灣半導體的供應，特別是對豪華汽車產業至關重要。

「今日報」（Today）昨天報導，義大利似乎越來越傾向於加強與台灣的非官方關係，扭轉過去羅馬相當不平衡的政策。

「蟻報」17日報導，台灣將在義大利新設「駐米蘭台北辦事處」，此舉代表義大利對台支持的重要聲明。米蘭位於義國北部，是全國第二大城，義大利最大的金融與商業中心，並以經貿發展、觀光、時尚、建築聞名，素有義大利「經濟首都」之稱。

梅洛尼政府在一帶一路倡議與半導體晶片之間如何考量與決定，值得關注。