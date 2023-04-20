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葉門首都驚傳「大規模踩踏事件」！釀78人喪命超過百人受傷

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
葉門反政府組織「青年運動」官員表示在葉門首都舉行的一場財政援助分發活動中，因民眾蜂擁且人數過多導致嚴重踩踏事故、造成至少78人死亡及數十人受傷。法新社
葉門反政府組織「青年運動」官員表示在葉門首都舉行的一場財政援助分發活動中，因民眾蜂擁且人數過多導致嚴重踩踏事故、造成至少78人死亡及數十人受傷。法新社

葉門反政府組織「青年運動」（Houthi Movement）官員表示在葉門首都舉行的一場財政援助分發活動中，因民眾蜂擁且人數過多導致嚴重踩踏事故、造成至少78人死亡及數十人受傷。

衛報報導，意外發生在葉門首都沙那（Sanaa）舊城區的一間學校，當時有數百人聚集到一場由當地商人組織發起的賑濟活動。據悉，整場活動並未事先與地方當局協調，「青年運動」內政部發言人將意外歸咎於活動採「隨機分配」。

意外發生後有數十名傷者被送往附近醫院，沙那高級衛生官員馬魯尼（Motaher al-Marouni）接受媒體採訪時透露至少有78人死亡，還有13人受重傷、受傷人數超過 100 人。

「青年運動」事後迅速封鎖舉行活動的學校，並禁止記者等人員靠近。目擊者提到「青年運動」武裝份子在意外發生當下對空鳴槍試圖控制人群，而這一槍竟擊中電線導致其爆炸，隨即引發恐慌導致人群開始逃跑。

「青年運動」內政部表示已拘留2名活動組織者，調查正在進行中。

運動 青年 葉門

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