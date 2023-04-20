德外長訪陸有感：如今中國更是「制度對手」

德國外長貝爾博克上周訪陸前曾表示：“伙伴、競爭者、制度對手——這是歐盟對華政策的指南針。未來指針指向哪裡，取決於中國選擇哪條道路。”

周三（4月19日）在聯邦議會的一次問答中，這位綠黨籍外長表示，很可惜，她的印象是，“制度對手的這一方面越來越強，而且不僅是中國向外愈加有進攻性”，“特別是對內也日益有壓制性”。她說，有些部分實在是令人非常震驚。

貝爾博克說，中國是德國最大的貿易伙伴。凡是可以合作的領域，都希望因此展開合作。與此同時，德國必須將自身的風險最小化，並擺脫認為貿易關系自動會帶來政治變遷的幼稚設想。貝爾伯克也強調這並不意味著“與中國脫鉤”。

貝爾博克也對台灣問題表態，稱對德國政府而言，具有決定性的是，“那裡不應出現軍事沖突”。目標是沖突降級以及維護和平穩定。這意味著“不應單方面改變現狀，更不能是使用軍事武力”。

貝爾博克稱，德國政府制定中的對華戰略核心是“持久確保自由和法治”，“以明確的立場致力於國際秩序”。這事關“我們所有的自由、富足和安全”。

（德新社、法新社）

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