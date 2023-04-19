歐盟對華政策有分歧？蕭茲：不允許通過武力改變台海現狀

德國聯邦總理蕭茲周二（4月18日）在柏林表示，歐盟內部在對華政策的問題上不存在分歧。他說，德國和歐盟一樣，都遵循「一個中國」政策。

在談到中國不放棄以武力形式統一台灣的問題時，蕭茲說：「很顯然，不能允許通過武力改變現狀。」

他強調說：「這也是法國總統（馬克宏）的立場和態度。歐洲和美國在這個問題上的立場也是一致的。」

4月5日至7日，馬克宏與歐盟委員會主席馮德萊恩一同訪問中國期間，馬克宏曾表示，「歐洲人必須回答一個問題，升高台灣的緊張局勢符合我們的利益嗎？不。」他說，最不好的狀況就是歐洲在台灣議題上變成「跟跑者」，「隨從著美國的政治議程和中國的過度反應」。「我們為什麼要按照別人選擇的節奏走呢？」

馬克宏表示：「歐洲人無法解決烏克蘭的危機，這樣我們要如何令人信服地在台灣議題上表示，『注意了，如果你們犯了什麼錯，我們會出手』？如果你真的想增加緊張局勢，就那樣做吧。」

馬克宏的這番表態引發了廣泛的批評和質疑。有人將馬克宏的表態解讀為，台灣問題不是歐洲的議題。

此後，馬克宏在訪問荷蘭時回應圍繞自己所謂歐洲「戰略自主」言論的爭議時稱，法國和歐洲在台灣問題上的立場沒有變化，那就是維持現狀和尋求和平解決。

4月9日，法國海軍「牧月號」護衛艦在中國圍台軍演期間穿越台灣海峽，但是沒有引發中國方面的強烈反應。馬克宏在訪問荷蘭時還說，法國軍艦在中國圍台軍演期間穿行台灣海峽「展現了法國對該地區的積極參與」。

德國聯盟黨議會黨團在本周二出台聯盟黨對華戰略。基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）表示，該戰略謀求大幅度地對中國「去風險化」。他還批評德國「紅綠燈」聯合政府缺少統一的對華立場。但是社民黨議會黨團主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）則表示，綠黨籍的外長貝爾博克追隨的正是社民黨籍聯邦總理蕭茲制定的路線。

昨天（18日），歐盟委員會主席馮德萊恩也表示，歐盟執行的「一個中國政策是長期的」。

她說：「我們一貫呼籲維護台灣海峽的和平與穩定，我們強烈反對任何單方面改變現狀的行為，特別是使用武力。」

（路透社、法新社、美聯社、德新社）

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