AI恐生假訊息風暴 專家籲跨國合作規範

生成式AI風靡全球，重重漏洞仍需警惕！人工智慧專家指出，目前AI仍存在資安、假資訊等風險，更導致多國祭出規範法令。他們呼籲，各國政府、大型科技公司與學界應共同研擬「國際人工智慧機構」，致力研發具有公共利益的技術，以治理AI。

AI增加網路犯罪

《經濟學人》報導，ChatGPT等生成式AI已經風靡全球，影響包括教育到醫療等各項產業。但近期此類AI的風險也引起關注，如造成假訊息席捲全網、存在特定偏見等狀況。歐洲刑警組織也警告說，生成式AI可能會大大增加網絡犯罪。

Open AI近期公佈ChatGPT-4，包括回應速度、資訊含量與彙整功能等也都更加進步，但該企業也承認其他資安等問題仍待解決。對此，多國都對ChatGPT祭出法規，義大利甚至禁止使用ChatGPT。

目前AI最大的問題仍在於：沒人知道生成式AI實際上是如何運作的，且存在著失控的風險。如聊天機器人可能因為錯誤資訊，而編造出虛假陳述。例如，ChatGPT曾錯指控法學教授捲入了性騷擾，但資訊來源卻是無關聯的文本。

設立跨國組織

AI治理中心的民調指出，詢問了11個國家，高達13000位民眾，有91%的人同意需要「謹慎管理AI」。AI專家馬可斯與露埃勒共同呼籲，政府、科技公司、學術界與民間應策畫一個中立且非營利的「國際人工智慧機構」（IAAI），致力尋找治理AI的方式。

專家舉例說，面對假訊息頻傳的狀況，目前AI的技術比起偵測錯誤資訊，更擅於生產假訊息，主要就是因為偵測假訊息「無利可圖」，所以更需要一個獨立且中立的機構來提供技術創新，才能為社會帶來公共利益。

《BGR》報導，民眾如果想保護自己，使用ChatGPT時應「避免分享個人資訊」、「不要安裝有疑慮的ChatGPT應用程式」、「要求ChatGPT提供資料來源」與「注意版權問題」，才能避免陷入爭議。

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