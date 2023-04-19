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中俄防長會面 同意擴大軍貿往來

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中國國家主席習近平（圖左）和俄羅斯總統普亭（圖右）。路透 路透社
中國國家主席習近平（圖左）和俄羅斯總統普亭（圖右）。路透 路透社

中國國防部長李尚福繼續訪俄行程，週二（4月18日）會晤俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）。會後，中國國防部發布新聞稿，多次提及「戰略」一詞，強調中俄持續發展「新時代全面戰略協作夥伴關係」，並強化雙方軍隊合作。此外，文稿內也稱中俄皆支持彼此維護主權、領土完整，反對外部干涉。

俄國官媒塔斯社的英文網站引述李尚福18日的言論，稱雙方軍隊「一定會認真執行兩國元首達成的協議，促進俄國和中國的之間的軍事、軍事科技合作與軍事貿易往來，一定會將這提升到新的水平」。俄國國防部則指出，雙方的軍事院校簽署了合作備忘錄。

李尚福16日起造訪俄國，這是他上任後第一次出訪海外，藉此強調中俄雙邊關係的「特殊性質與戰略重要性」。行程首日，他罕見獲得俄國總統普京接見。據塔斯社報導，李尚福18日還參訪了俄國聯邦軍隊總參謀部軍事學院，「深受啟發」。李尚福說：「這代表俄方特別重視我的來訪。」

今年3月，中國國家主席習近平邁入第三任期，獲得連任不久後也隨即出訪俄國會見普京。塔斯社18日指出，紹伊古特別提及這一點，並稱該峰會「已經成為今年俄中關係最重要的政治事件」。

紹伊古還稱，俄中之間的合作，有助於維持世界局勢穩定，「協助減少衝突的可能」。他指出，近期兩國在上海合作組織（SCO）和東盟防長擴大會（ADMM-Plus）的框架下，展開了海空巡邏與軍事演習。

去年12月，中俄曾舉行聯合海軍演習，在東海進行射擊、反潛訓練，引發美國關切。自俄烏戰爭爆發以來，歐美也密切關注中國是否軍援俄羅斯。

最近傳出美國國防部的機密文件外洩；據《華盛頓郵報》13日報導，外洩文件包含美國攔截到的俄國情資，顯示中國曾批准提供「致命」援助給俄國，且打算把軍用器材偽裝成民用物品。

面對媒體詢問中國是否將提供軍民兩用物品給俄羅斯，中國外長秦剛14日與德國外長貝爾博克（ Baerbock）會談後，曾回應稱中國「不會向衝突相關方提供武器」，並稱將依法依規管理、控制軍民兩用物項的出口。

路透社稱，俄國因侵略烏克蘭而遭歐美制裁與孤立，中國因而逐漸成為俄國最重要的夥伴。美聯社則指出，李尚福此行訪俄，顯見中俄關係持續強化，而這也與中國的外交政策一致，欲削弱美國等西方民主國家的影響力。

（綜合報導）

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