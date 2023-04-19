快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
EU-TECH/CHIPS:FILE PHOTO: Chip on an electronic device at a shop in Brussels FILE PHOTO: A view of a chip on an electronic device at a shop in Brussels, Belgium, February 8, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo
EU-TECH/CHIPS:FILE PHOTO: Chip on an electronic device at a shop in Brussels FILE PHOTO: A view of a chip on an electronic device at a shop in Brussels, Belgium, February 8, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo

歐盟周二敲定價值430億歐元（470億美元）晶片補貼計畫的最後版本，但這樣預算規模不算大，且本地缺乏高階晶片市場，再加上官方繁複的作業程序，恐怕有礙歐洲在這領域追趕美國和亞洲的努力。

待歐洲議員和歐盟會員國通過，再發布於官方公報後，歐盟晶片法即成為正式法律。

歐盟晶片法旨在吸引世界先進的半導體廠商在歐洲建廠，使歐盟到2030年在全球的比重翻倍達到20%，不過這樣的投入規模尚不及美國的520億美元。

此法目的在確保本地區的關鍵零組件供應。新冠肺炎疫情封控造成零組件嚴重短缺，從手機到汽車和冰箱等各類產品生產都受到影響。此外，歐盟晶片法也希望減少對亞洲的依賴。台灣的半導體產量占全球60%以上，台海緊張局勢加劇令人愈發憂心。

立法完成後有助歐盟成員國政府提供資金，英特爾（Intel）已表明意願，選擇在德國新建超大晶圓廠，可享68億歐元的補貼。

意法半導體也和格芯（GlobalFoundries）合作，台積電（2330）正和德國薩克森邦就設廠事宜協商。

不過，研究公司Radio Free Mobile的Richard Windsor指出，歐洲的補貼沒有那麼慷慨，遠大目標可能會因此受阻。他發布報告說：「補貼恐怕還是比亞洲低，這再度突顯半導體業目前一切全在於地緣政治有關，而非經濟因素。」他說：「來自亞洲的競爭將會讓歐美窮於應付。」

好的開始

歐洲政策研究中心研究員Christopher Cytera表示，歐盟除了加入補貼競賽之外別無選擇，歐盟晶片法是好的開始，但歐盟應發揮自身的晶片製造優勢。

荷蘭商艾司摩爾（ASML）在手機和車用最新晶片的製造設備方面居於主導地位，德國商蔡司（Zeiss）在眼鏡和相機鏡頭領域處於領先地位，比利時商索爾維（Solvay）和德國巴斯夫（BASF）是關鍵化學品供應商。

但業內專家說，歐盟監管的繁複作業要求得到27個成員國的同意，這可能是一個問題。

Cytera說：「歐洲要想讓資金獲得批准，就必須經過所有成員國的同意。如果法國和德國從中受益，那就有點麻煩了。」

IDC Technologies分析師Anielle Guedes表示，晶片追逐競賽不僅涉及建廠，歐盟晶片法體認這點，重點也放在為未來培養專業勞工。

荷蘭國際關係研究所的Rem Korteweg則指出，已經有跡象表明，「半導體供應短缺的最壞階段已過，因此未來幾年可能面臨大量補貼導致供應過剩的風險」。

歐盟 半導體 德國

延伸閱讀

歐盟晶片法案達3方共識 430億歐元拚在地製造

興櫃股王報捷 達發科技申請上市過關

台積電利多 二檔放閃

信驊董事長林鴻明獲頒潘文淵文教基金會ERSO AWARD

相關新聞

日相岸田文雄會布林肯 同意加強美日同盟震懾力

日本首相岸田文雄今天在首相官邸與美國國務卿布林肯會談，兩人同意將加強美日同盟的震懾力與因應能力，以及美日合作促成5月在廣...

俄國海空軍巡邏北海道周遭 日本戰機緊急出動

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國防部18日表示，已派出2架能搭載核彈頭的戰略轟炸機，在俄羅斯遠東地區的鄂...

可能軍援！南韓總統尹錫悅：有必要將供烏克蘭非人道主義援助

即將於下周訪問美國的南韓總統尹錫悅接受路透採訪時表示，如果烏克蘭平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的...

勝選將斷交？巴拉圭總統候選人：與台灣的關係未獲得足夠利益

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）接受採訪時表示...

威脅大增！美國外洩文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大...

要確定欸！中國防長李尚福讚普亭「非凡領袖、促進世界和平」

彭博資訊報導，根據中國網易平台發表的一則短片顯示，正在俄羅斯訪問的中國國防部長李尚福稱盛讚俄國總統普亭「促進世界和平」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦