威脅大增！美國外洩文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。

華盛頓郵報報導，這份美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）此前未曾報導過的秘密文件顯示「中國軍方正在取得技術進步，可以幫助其瞄準台灣周圍的美國軍艦和該地區的軍事基地」。

該文件以去年8月9日的衛星圖像為藍圖，並顯示2架「無偵-8無人偵察機」（WZ-8）在中國東部的一個空軍基地、距離上海內陸約350英里（約563公里）。無人機可以幫助中國收集地圖數據，並為戰略提供資訊或在未來的衝突中進行飛彈攻擊。

評估認為中國人民解放軍「幾乎可以肯定」在該基地建立了第一支無人機部隊，該基地隸屬於東部戰區司令部，是負責執行北京當局對台灣主權要求的中國軍方分支機構。

據悉，北京當局在2019年亮相無偵-8無人偵察機，當時2架烏黑的無人機在慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵儀式中從天安門廣場前經過，當時很少軍事分析師認為無人機可以完全投入使用。