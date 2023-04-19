要確定欸！中國防長李尚福讚普亭「非凡領袖、促進世界和平」

彭博資訊報導，根據中國網易平台發表的一則短片顯示，正在俄羅斯訪問的中國國防部長李尚福稱盛讚俄國總統普亭「促進世界和平」，凸顯中俄兩國之間的友好關係。

根據該短片，李尚福16日在與普亭和俄羅斯國防部長蕭依古會晤時，宣讀提前準備好的講稿。李尚福稱普亭為「一位非凡的國家領袖」，對促進世界和平與發展做出重要貢獻。

目前尚不清楚該影片的來源。上述言論均未被納入中國和俄羅斯的官方報導。中國國防部18日未立即回覆置評要求。目前該短影音已被下架，但持續在推特上流傳。

中國官媒央視報導，李尚福稱中國願意「進一步密切兩軍戰略溝通」。

李尚福是烏俄戰爭開始以來首位訪問俄羅斯的中國國防部長。自普亭下令去年2月入侵烏克蘭以來，北京一直是俄羅斯最大的支持者。中國國家主席習近平上月訪問莫斯科，並在過去一年中多次與普亭通話。習近平在訪問期間表示，「中國高度重視與俄羅斯的關係」。

推特連結：https://twitter.com/mafan2020/status/1648170706033840128