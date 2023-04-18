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美菲大規模「肩並肩」聯合軍演進行中 大陸外長秦剛訪菲

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
中國大陸外長秦剛。美聯社
中國大陸外長秦剛。美聯社

菲律賓外交部18日聲明，中國大陸外長秦剛將於21日展開為期3天的訪菲之旅。秦剛訪菲期間正值美菲30多年來最大規模「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，軍演自11日展開，28日才會結束。

根據菲律賓外交部聲明，秦剛將與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會面，除了南海主權問題，兩人也會就強化中菲農業、經貿、能源及基礎建設合作展開討論。

秦剛訪菲將恰逢美菲年度肩並肩聯合軍演，美菲近日也針對派遣聯合巡查艦巡守南海一事展開討論。

菲律賓4月初公布新增4座供美軍進駐的軍事基地確切地點，其中2座靠近台灣。中國大陸駐菲大使黃溪連14日說，美國欲藉菲律賓提供4處新據點「干涉」台海局勢，警告馬尼拉勿火上加油。

菲律賓 秦剛 軍演 美國

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